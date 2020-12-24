Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere destek

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için Sadakataşı Derneği, 22 STK ile birlikte ‘‘Filistin Kampları Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası’’ başlattı. Dernek kampanya kapsamında ilk olarak aydınlatması ve uzaktan eğitim projelerini hayata geçirdi.

Aydınlatma projesi

Filistinli mültecilerin yaşamış olduğu Burj-el Barajne mülteci kampına günde 5-6 saat elektrik verilmektedir. Birçok evde ise yetersiz altyapı nedeniyle elektrik kullanılamamaktadır. Sadakataşı, aydınlatma projesinin ilk etabında 5 evin tesisatlarını yenileyerek elektrik probleminin çözümünü sağladı.

Uzaktan eğitim projesi

Lübnan’da yaşamlarını sürdüren Filistinli mültecilerin en büyük problemlerinden biriside eğitim sorunu. Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci etkisiyle uzaktan eğitime geçilen kamplarda Sadakataşı eğitim projesi gerçekleştirdi. Burj-el Barajne mülteci kampında bulunan eğitim merkezine 40 dizüstü bilgisayar ile teçhizatları, masa, sandalye ve jeneratör alınarak eğitime başlandı. Dönüşmeli olarak eğitimin sürdürüldüğü projeden 3 bin civarında üniversite ve ortaöğretim öğrencisi istifade edecek.

Mülteciler yoksullukla boğuşuyor

Lübnan’da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) kayıtlı toplam 475 bin Filistinli mülteci bulunuyor. Mülteciler aşırı kalabalık, işsizlik ve yoksulluk seviyesinin son derece yüksek olduğu, teknik ve altyapı imkanlarının yetersiz kaldığı 12 ayrı kampta yaşıyor. Filistinlilere Lübnan devleti tarafından mülteci statüsü verilmediğinden dolayı birçok sosyal haktan mahrum yaşamlarını sürdürmektedirler.

Hakan Çakıl; ‘‘Bu projeleri çok önemsiyorum’’

Yardım faaliyetlerine katılan Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl yapmış olduğu açıklamada; Sadakataşı Derneği tarafından gerçekleştirilen bu projeleri çok önemsiyorum. İnşallah insanlık bir süre sonra bu pandemiyi geride bırakacak. Ancak bizler teknolojik imkanların nimetlerini kullanarak uzaktan eğitimi sürdüreceğiz. Bazı altyapı eksiklikleri nedeniyle herkesin evinden uzaktan eğitime erişim imkânı olmayabilir. Dolayısıyla bir merkezden uzaktan eğitim hem çok daha verimli hem de çok kolay yapılmaktadır. Sadakataşı Derneği’ne ve Lübnanlı partnerleri çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kemal Özdal; ‘‘Yardımlar devam edecek’’

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘1948 yılında yaşanan işgal ve katliamlar sonrası komşu ülke Lübnan’a sığınan yarım milyondan fazla Filistinli mülteci var. Ülke genelinde bulunan 12 kampta son derece zorlu şartlarda yaşayan mültecilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için 22 STK ile birlikte çok önemli bir projeye imza attık. Sadakataşı olarak bu kampanyanın startını eğitim ve aydınlatma projeleri ile birlikte yapıyoruz. Bölge için birçok alanda yardım çalışmalarımızı gerçekleştirerek Filistinli mültecilere yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Lübnan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu yardım çağrısı için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.