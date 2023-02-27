Sadakataşı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, 43 insani yardım tırını bölge halkına ulaştırdı. Depremzedelerin en önemli ihtiyacı olan barınma sorununun çözümü içinde dernek çalışmalarına devam ediyor.

43 yardım tırı

Sadakataşı, deprem sonrasında tüm imkanlarını bölge için seferber etti. İçerisinde gıda, hijyen malzemeleri, kıyafet, battaniye, soba, yakacak ve çocuk paketi bulunan 43 yardım tırı bölgeye ulaştırılarak ailelere dağıtıldı. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda dernek yardım çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Sıcak yemek dağıtımları

Sadakataşı ekipleri deprem felaketinden en çok etkilenen illerde düzenli olarak sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek bölgede bugüne kadar 370 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.





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1200 aile için çadır kent

Hatay Antakya’da Sadakataşı tarafından 1200 ailenin yaşayacağı çadır kentin kurulumu yapıldı. Çadır kentte yaşayan ailelerin duş, wc, elektrik ve mescid ihtiyaçları ekipler tarafından sağlandı. Çadır kentte okul kurulumu için dernek çalışmalarını sürdürüyor. Sadakataşı ekipleri çadır kentte yaşayan ailelere günde 3 öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

100 konteyner ev kurulacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlarla ilgili yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yaşadığımız deprem sonrasında tüm ülke tek yürek olarak bölgeye yardım ulaştırıyoruz. Biz de Sadakataşı Derneği olarak kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede yaptığımız insani yardım malzemesi dağıtımları ile birlikte barınma sorunu içinde çözüm için çalışıyoruz. Antakya’da kurduğumuz 1200 çadır ile birlikte Elbistan’da 100 aile için konteyner ev için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın yaralarını sarabilmek için tüm gücümüzle bölgede çalışmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin deprem yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TÜRKİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.