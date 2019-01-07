Saçlarınız bakım istiyor



Bakın nasıl:

● Saç köpüklerinin içinde alkol bulunur. Bu yüzden köpük değil krem ya da serum kullanmalısınız. Alkollü ürünleri saçlarınıza sürmeyin. Alkol ve hava kirliliği saçlarınızın doğal parlaklığını kaybettirir.

● İlk madde size neyi hatırlattı: elbette “başörtüsü”nü.. Başörtüsü aynı zamanda saçlarınızın sağlık güvencesidir..

● Sıcak suyla saçlarınızı yıkamamaya çalışın hatta soğuk suda yıkamayı alışkanlık haline getirin. Soğuk suyla yıkanan saç derisi kapanır ve yumuşak, parlak bir yüzeye ulaşırsınız. Saçlarınızı kuruturken verdiğiniz soğuk hava da aynı etkiyi gösterir.

● Plastik ve domuz kılı fırçanızı atıp yerine doğal kıllardan yapılmış bir fırça almalısınız. Bu fırçalar saçlarınızı taradığınızda yağları eşit olarak dağıtır ve parlaklık kazandırır.

● Saçlarınız gözenekli bir yapıya sahiptir. Böyle olunca havadaki nemi emer ve saçlarınız kıvırcıklaşır. Eğer gün için de kıvırcıklaşmasını istemiyorsanız kesinlikle evden saçlarınız ıslak çıkmamalısınız.

● Sık yıkamak saçlarınızı temiz yapmaz, sadece yıpratır. O yüzden haftada birkaç defa yıkamak yeterli olacaktır.

● Isının saçlarımızı kuruttuğunu düşünürüz. Fakat doğru kullanılan ısı saça parlaklık verir. Saçınıza pek fazla vakit ayıramıyorsanız, ayda bir maske ya da sıcak yağ bakımı yapın. Ürünleri saça sürdükten sonra saçlarınızı sıcak havluyla sarmayı unutmayın.

● Silikonlu ürünler saç derisinin üstünde kalarak deriyi dış etkenlere ve kullanılan aletlere karşı korur, sürtünmeyi azaltır ve sıcağın az zarar vermesini sağlar. Tabii bu ürünleri dozunda kullanmalısınız, fazla kullandığınızda saçlarınız birbirine yapışabilir.

● Saçlarınız dalgalıysa her altı veya sekiz haftada bir uçlarından biraz kestirmeniz yararınıza olacaktır. Ayrıca nemlendiricili krem ve şampuan kullanmanız gerekir.

● Saç üzerine yapılmış maşa ve kurutucular sadece saçların kabarmasını ya da elektriklenmesini önlemek için değil, saçlarınızın sağlığı için de gereklidir. Özellikle iyonlu seramik aletler saçların kırıklarını önleyen negatif iyonlar üfler. Böylece saçlarınızın güçlenmesine ve parlaklık kazanmasına sebep olurlar.