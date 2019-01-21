Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç nezlesinin belirtileri nelerdir?

Kadınlarda sıkça görülen bir çok belirtisi olan saç nezlesinin saç dökülmelerine yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte kozmetik ürünler ve fön gibi bir çok tetikleyici nedeni olan saç nezlesi hakkında detaylar...

Soğuk havalarla beraber artan saç nezlesi hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen bu hastalık genellikle duş, havuz ve ağır üst solumun yolu hastalıkları ile beraber ortaya çıkar. Birçok belirti ile seyreden bu hastalığa dair bilinmesi gereken her şeyi sizler için araştırdık.

Saç kökünün kaşınması ve kızarmasına bağlı gelişen saç nezlesi hastalığı şiddetli baş ağrısı ile seyretmektedir. Genellikle duş, havuz ve soğuk algınlığı sonrası yaşanan bu durum erkeklere oranla kadınlarda daha sık yaşanır. Saç derisinin kurutulmaması noktasında da gelişen bu rahatsızlık saç dökülmesine neden olur. Ayrıca saç nezlesine kozmetik ürünler ve saç kökünü deforme edecek kurutma makineleri de sebebiyet verebilir. Ciddi bir sorun olarak başlamayan ancak daha ileri ki dönemlerde tedavi edilmediğinde baş hastalıklarına zemin hazırlar. Tıp dilinde hastalık olarak algılanmazsa da hastalıklara sebep olabilecek bir durum olduğundan kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunurlar.

Saç nezlesi hastalığının nedenleri nelerdir?

- Saçların çok sık bağlanması saç diplerinin hava almasını engeller.

- Duş sonrası ya da yağmur sonrası kurulanmayan ve soğuk rüzgara maruz kalan saçların kökleri zamanla gücünü kaybeder ve bu durumda hem saç nezlesine hem de saçın dökülmeye neden olur.

- Islak saça birden sıcak fön tutulması saçın kökünü yakar. Aynı zamanda saç derisinin ani sıcak hava ile karşılaşması hastalığa davetiye çıkarır.

- Sürekli şampuan değiştirmek ve saça kozmetik ürünler uygulamakta, saç nezlesinin nedenlerindendir.

- Sert şekilde taranan saç deriye zarar verir, böylece hasar almış saç derisi hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır.

Saç nezlesinin tedavisi nedir?

Tıp dilinde hastalık olarak adlandırılmayan saç nezlesinin tedavisi bulunmamaktadır. Bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle sorunun ne olduğu öğrenilir. Hastalığa neden olan durumlar tespit edilip ortadan kaldırılmasına rağmen, sorun devam ediyorsa bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Saç nezlesine yakalanmamak için

Saç nezlesi hastalığına yakalanmamak için ıslak saçla dışarı çıkılmamalıdır. Saç bakımı için doğal yöntemler kullanılmalıdır. Saçların sıkı bağlanılmasından kaçınılmalıdır. Saç şekillendirici jöle ve spreylerin kullanımı azaltılmalıdır.