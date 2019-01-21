0553 313 94 23

Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç nezlesinin belirtileri nelerdir?

Kadınlarda sıkça görülen bir çok belirtisi olan saç nezlesinin saç dökülmelerine yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte kozmetik ürünler ve fön gibi bir çok tetikleyici nedeni olan saç nezlesi hakkında detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:48
Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç nezlesinin belirtileri nelerdir?

Kadınlarda sıkça görülen bir çok belirtisi olan saç nezlesinin saç dökülmelerine yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte kozmetik ürünler ve fön gibi bir çok tetikleyici nedeni olan saç nezlesi hakkında detaylar...

Soğuk havalarla beraber artan saç nezlesi hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen bu hastalık genellikle duş, havuz ve ağır üst solumun yolu hastalıkları ile beraber ortaya çıkar. Birçok belirti ile seyreden bu hastalığa dair bilinmesi gereken her şeyi sizler için araştırdık.

Saç kökünün kaşınması ve kızarmasına bağlı gelişen saç nezlesi hastalığı şiddetli baş ağrısı ile seyretmektedir. Genellikle duş, havuz ve soğuk algınlığı sonrası yaşanan bu durum erkeklere oranla kadınlarda daha sık yaşanır. Saç derisinin kurutulmaması noktasında da gelişen bu rahatsızlık saç dökülmesine neden olur. Ayrıca saç nezlesine kozmetik ürünler ve saç kökünü deforme edecek kurutma makineleri de sebebiyet verebilir. Ciddi bir sorun olarak başlamayan ancak daha ileri ki dönemlerde tedavi edilmediğinde baş hastalıklarına zemin hazırlar. Tıp dilinde hastalık olarak algılanmazsa da hastalıklara sebep olabilecek bir durum olduğundan kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunurlar. 

Saç nezlesi hastalığının nedenleri nelerdir?

Saçların çok sık bağlanması saç diplerinin hava almasını engeller.

- Duş sonrası ya da yağmur sonrası kurulanmayan ve soğuk rüzgara maruz kalan saçların kökleri zamanla gücünü kaybeder ve bu durumda hem saç nezlesine hem de saçın dökülmeye neden olur.

- Islak saça birden sıcak fön tutulması saçın kökünü yakar. Aynı zamanda saç derisinin ani sıcak hava ile karşılaşması hastalığa davetiye çıkarır.

- Sürekli şampuan değiştirmek ve saça kozmetik ürünler uygulamakta, saç nezlesinin nedenlerindendir. 

- Sert şekilde taranan saç deriye zarar verir, böylece hasar almış saç derisi hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır.

Saç nezlesinin tedavisi nedir?

Tıp dilinde hastalık olarak adlandırılmayan saç nezlesinin tedavisi bulunmamaktadır. Bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle sorunun ne olduğu öğrenilir. Hastalığa neden olan durumlar tespit edilip ortadan kaldırılmasına rağmen, sorun devam ediyorsa bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Saç nezlesine yakalanmamak için

Saç nezlesi hastalığına yakalanmamak için ıslak saçla dışarı çıkılmamalıdır. Saç bakımı için doğal yöntemler kullanılmalıdır. Saçların sıkı bağlanılmasından kaçınılmalıdır. Saç şekillendirici jöle ve spreylerin kullanımı azaltılmalıdır.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:48
  1. saç nezlesi
  2. saç nezlesi nedir
  3. saç nezlesi tedavisi
  4. saç nezlesi belirtisi
  5. saç nezlesi hastalığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK Toplantısı
    1. AK Parti MYK Toplantısı
    2. Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç..
    3. Düzyatan isyan etti: Ne yaparsam..
    4. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü..
    5. AB'den İsrail'e 'yerleşim' tepkisi
    6. Kral Şakir çocuklarla buluşuyor!
    7. Ispanağı yoğurtla tüketmek doğru mu?
    8. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman? Okul..
    9. Quaresma'dan bir ihtarname daha
    10. Sporda şiddet paylaşımında bulunan 831..
    11. 65 aylığı nasıl alınır? Kimler 65..
    12. Selçuk Bayraktar paylaştı! Afrin'de..
    13. Polonya'dan flaş İran kararı! Zirveye..
    14. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    15. Zeytinin çekirdeğini yutarsanız ne..
    16. AK Parti MYK Toplantısı
    17. AK Parti MYK Toplantısı
    18. AK Parti MYK Toplantısı
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    20. GÜNCELLEME - Meksika'da boru..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu