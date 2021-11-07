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Kadın - Aile Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm
Kadın - Aile

Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm

Egzama deri döküntüsüyle oluşan hastalıkların ifadesi için kullanılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 00:34:00 -
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm

Egzama deri döküntüsüyle oluşan hastalıkların ifadesi için kullanılmaktadır. Egzama deride pul pul dökülme ve kızarıklıklara yol açar. Saç egzaması orta ve ileri yaş gruplarında sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Belirtileri ise çoğunlukla ortaktır. Saç egzaması saç derisinin iltihaplanması olarak başlar.

Egzama oluşmasına sebepleri

  • Stres
  • Alerjiler
  • Hava kirliliği
  • Kimyasal içeren saç ürünleri
  • Kuru saç derisi
  • Kozmetik ürünleri
  • Mevsim değişimleri
  • Aşırı terlemek
  • Genetik faktörler

Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda saç derisi sağlığını yitirir, saç kökleri zayıflar ve saç kayıpları ortaya çıkabilir. Antimikrobik özellik gösteren bal da egzama sorunun sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Bitkisel çözüm için tarif

Kabın %10’u su ve %90’ı bal olacak şekilde karışım hazırlayın. Bu karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından ılık su ile saçlarınızı bu karışımdan arındırın. Eğer saç egzaması ileri seviyede ise ve kabuklar çok belirgin ise balı bu bölgelere sürerek yaklaşık 2- 3 saat bekletebilirsiniz. Ardından saçlarınız durulamayı unutmayın.

Bu tedaviyi en az 1 boyunca aksatmadan uygulayın. Saç egzamasında azalma göreceksiniz. Vücudun her bölgesinde görülebilecek egzama için cildiye doktoruna giderek muayene olabilirsiniz.

 

 

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