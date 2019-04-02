Saç egzaması nedir? Saç egzaması nasıl geçer? Halk arasında saç egzaması diye bilinen ve tıp dilindeki adıyla seboreik dermatit olarak bilinen bu hastalık saç köklerinde kepek şeklinde dökülmelere neden olan ve insan hayatını zehir eden bir hastalıktır. Hastalığın temel sebeplerinden biride yakalanan kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olmaması kaynaklıdır. Saçta ortaya çıkan egzamada durdurulamayan kaşıntılar bir süre sonra kepek tarzı döküntülere ve saçların dökülmesine sebep olabilir. İşte saç egzamasına dair ayrıntılar...

Saç egzaması neden olur?

•Stres

•Alerjiler

•Hava kirliliği

•Şampuan, saç kremi gibi bazı kimyasal içeren saç ürünleri

•Kuru saç derisi

•Kozmetik ürünleri

•Mevsim değişimleri

•Saç derisindeki yağ bezlerinin fazla çalışma durumu

•Aşırı terlemek

•Genetik faktörler

Doğal yöntemlerle saç egzaması nasıl geçer?

Ardıç katranı sabunu

Ardıç ağacından üretilen ardıç katranı sabunu binlerce yıldır Anadolu'da cilt hastalıklarını tedavi etmekte kullanılır. Bin bir derde deva olan bu sabun, özellikle cilt hastalıkları karşısındaki etkisiyle bilinir. Ardıç katranı sabunu seboreik dermatit tedavisinde oldukça etkili olduğu bilinir. Bu sabunu aktarlardan bulabilirsiniz.

Elma sirkesi tedavisi

Elma sirkesi de saç egzamasını tedavi etmek için etkili yöntemlerden biridir. İçeriğinde bulundurduğu malik asit ile hastalığın neden olduğu mantarları tedavi etmek için kullanılır. Yarı yarıya su ve sirke eklenerek oluşturulacak karışımı seboreik dermatit olan bölgeye 10-15 dakika civarı uygularsanız hastalığın etkilerinin azaldığını hatta bittiğini görebilirsiniz. Bu hastalıkta tüm tedavi yöntemleri aynı tepkiyi vermediği için tamamen ortadan kaldırma ihtimali olmayabilir.

Karbonat

Seboreik dermatit olan bölgeye yarım tatlı kaşığı karbonat ile yarım bardak suyla karıştırdıktan sonra hastalığın olduğu bölgeye 5-10 dk uygulayın. Hastalığın tedavisinde faydası olduğunu göreceksiniz.

Defne sabunu

Yine ardıç katranı sabunu gibi defne sabunu da seboreik dermatit hastalığı tedavisinde kullanılabilecek tedavi yöntemleri arasındadır. Defne sabununu aktarlardan tedarik edebilirsiniz. Yüzünüzü ve kafa derinizi defne sabunu ile yıkadıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra bolca suyla durulayın.

Saç egzamasından nasıl korunur?

Kullandığınız saç bakım ürünlerinin alkolsüz olmasına dikkat etmelisiniz. Egzamanın cildi kuruttuğu ve döktüğü bilinmektedir. Alkollü saç bakım ürünleri kullandığınızda cildinizde koruyucu olarak bulunan yağ tabakası erimeye başlar ve cildiniz zarar görür. Alkollü ürünler, kuruma eğilimi gösteren cildinizde egzama oluşma riskini arttıracaktır.

•Banyo yaparken saç derinizi tırnaklarınızla gelişi güzel kaşımak egzama oluşma riskini arttıracaktır. Saçderinize baskı yapmamalı ve hafif masaj hareketleriyle ovalamalısınız.

•Çay ağacı yağı ve bal anti bakteriyel özelliği ve mantar önleyici içeriğiyle saçlara maske olarak uygulanabilir.

•Saçları sıcak suyla yıkamak, saç derinizin kurumasına sebep olabilir. Saçınızı banyo sonunda ılık ya da soğuk suyla durulayabilirsiniz.