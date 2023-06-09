Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimini etkisi, fışkırtıyor

Sizin de bildiğiniz gibi son birkaç yılda, insanlar doğal malzemelerin ne kadar faydalı olduğunu fark ettikleri için doğal yağları kullanmak çok popüler bir hale geldi.

Aslında, dünyanın her yerinden insanlar birçok farklı yağ kullanıyor. Uçucu yağların birçok kullanım alanlarından biri, saç dökülmesi ve kepek gibi saç sorunlarının tedavisi.

Saç dökülmesi, kadınlar ve erkekler arasında çok yaygın bir problemdir. Eczanelerde, bu sorunu çözmenize yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş birçok farklı ürün bulabileceğinizi biliyoruz. Fakat bunların birçoğu ya çok etkili değil ya da çok pahalı değildir.

Saç ekimi etkisi yaratıyor! Adeta kelliğin önüne geçmek ve azalan saçları artırmak için doğru saç bakımlarını uygulamak gerekiyor.

Aşağıda size % 100 doğal ve uygun fiyatlı, inanılmaz bir tarif hazırlamanız için gerekli tüm malzemeleri paylaşacağız. Bu karışım oldukça etkilidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur.

Gerekli olan malzemeler:

Biraz normal (tercihen bitkisel) şampuan

2 E vitamini kapsülü

10 damla limon yağı

10 damla biberiye yağı

Hazırlanması

Tüm malzemeleri şampuan şişesine ekleyin ve iyice çalkalayın.

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Kullanımı

Şampuanı saçınıza direkt uygulayın ve saç derinize yaklaşık 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ardından, yaklaşık 10 dakika bekletin. Son olarak, saçınızı her zaman yaptığınız gibi suyla durulayın