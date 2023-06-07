  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM çok ama çok sert sözlerle açıkladı! Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki! Sorumlu tutulacak

Kanada için kritik açıklama: Yükselmeye devam ediyor

Külliye'deki yemin törenine katılmıştı! Eski Yunan bakandan bomba Erdoğan itirafı

Gram altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzmanından beklenmedik çıkış: Türkiye için öyle bir tahmin geldi ki! Tahminini paylaştı

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası müjdeleri sıraladı

Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması!

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Gram altın füze gibi fırlayınca İslam Memiş son tahminini ilan etti: Ben olsam kesinlikle yapmazdım
Kadın - Aile Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: Saç dökülmesini sürdüğünüz andan itibaren! Mutlaka deneyin
Kadın - Aile

Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: Saç dökülmesini sürdüğünüz andan itibaren! Mutlaka deneyin

Yeniakit Publisher
2023-06-07 01:16:00 - 2023-06-07 01:32:52
Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: Saç dökülmesini sürdüğünüz andan itibaren! Mutlaka deneyin

Son zamanlarda bir hayli erkeğin fobili düşü olan saç dökülmesi için binbir cinsli çözüm bulunmaktadır. Natürel yollardan saç dökülmesini durdurmak muhtemel. Peki saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi nasıl önlenir? Saç dökülmesini önlemek için hangi gıdalardan yararlanmak gerekir? İşte saç dökülmesini önlemenin yolları…

Saç dökülmesi ile hem kadınlar hem de erkekler çok sık karşılaşabiliyor. Her yaştan insanın en sık karşılaştığı sorunlardan. İşte ezber bozan yöntemler...

HİNTYAĞI

Hintyağı saçları ve kirpikleri uzatmak için çok tesirlidir. Bu erkekler için de geçerli! Hint yağı saç dökülmesini önlemekle kalmaz aynı zamanda klasik saç sihrime oranlarını iki veya üç katına çıkarabilir.

SİYAH KİMYON TOHUMU YAĞI

Siyah kimyon tohumu yağı bir hayli avantaja sahiptir, ancak saç gelişmesi için özellikle şahanedir. Saç dökülmesine neden olan bazı mantar enfeksiyonlarının giderilmesine destekçi olur ve saç dökülmesini önler. Kafanın veya bedenin geniş bir kısmında kullanmadan evvel hassasiyet olmadığından emin olmak için iç kolun teninde ufak bir ölçü test edin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİBERİYE YAĞI

Saç gelişmesini canlandırma beceriyi ile tanınan biberiye genellikle saç geliştirme rehabilitasyonlarına ve şampuanlara katılır. Az ölçüde ilave etmek erkeksi bir koku yaratır ve bu tasviri aktifliğini arttırır.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Cilt sıhhatini ve saç gelişmesini iyileştirmek için de kullanışlıdır. Siyah kimyon tohumu ve biberiye kokusunu yumuşatır, serinletici ama netlikle erkeksi bir koku yaratır.

MALZEMELER
1/4 bardak hint yağı
1 tatlı kaşığı siyah kimyon tohumu yağı
1/2 çay kaşığı biberiye yağı
15 damla lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI
Tüm malzemeleri koyu renkli bir sırça şişe içerisinde birleştirin. Kahverengi bir damlalıklı şişesi kullanılabilir. Saçları ıslatın ve kafa tenine 10-30 damla koyarak masaj yapın. Bir saat süresince ya da bir gece süresince bekletin ve yıkayın. Gece kullanmanızı ve yağ kirlerini önlemek için yastık üzerindeki havluyla yatmanızı öneriyoruz.
Saç gelişmesini artırmak için haftada bir defa veya gerektiğinde kullanın.

NOTLAR

Tüm kafa tenine kullanmadan evvel iç kolun minik bir kısmında yağları test edin ve rastgele bir tepkin veya hassasiyete neden olursa kullanmayın. Siyah kimyon tohumu yağı duyarlı ciltlerde tahrişe neden olabilir.

İlginizi çekebilir→ Ender Saraç'tan iştah kesen bitkisel formüller: Beklenmedik etikleri var, hızlı zayıflama formülü üreten yöntem!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Cebinizdeki doktor kabak çekirdeği: Öyle bir müthiş besin ki! Küçük ama dev gibi, çok enerji veren, fayda eden...→ TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23