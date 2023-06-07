Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: Saç dökülmesini sürdüğünüz andan itibaren! Mutlaka deneyin

Saç dökülmesi ile hem kadınlar hem de erkekler çok sık karşılaşabiliyor. Her yaştan insanın en sık karşılaştığı sorunlardan. İşte ezber bozan yöntemler...

HİNTYAĞI

Hintyağı saçları ve kirpikleri uzatmak için çok tesirlidir. Bu erkekler için de geçerli! Hint yağı saç dökülmesini önlemekle kalmaz aynı zamanda klasik saç sihrime oranlarını iki veya üç katına çıkarabilir.

SİYAH KİMYON TOHUMU YAĞI

Siyah kimyon tohumu yağı bir hayli avantaja sahiptir, ancak saç gelişmesi için özellikle şahanedir. Saç dökülmesine neden olan bazı mantar enfeksiyonlarının giderilmesine destekçi olur ve saç dökülmesini önler. Kafanın veya bedenin geniş bir kısmında kullanmadan evvel hassasiyet olmadığından emin olmak için iç kolun teninde ufak bir ölçü test edin.

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BİBERİYE YAĞI

Saç gelişmesini canlandırma beceriyi ile tanınan biberiye genellikle saç geliştirme rehabilitasyonlarına ve şampuanlara katılır. Az ölçüde ilave etmek erkeksi bir koku yaratır ve bu tasviri aktifliğini arttırır.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Cilt sıhhatini ve saç gelişmesini iyileştirmek için de kullanışlıdır. Siyah kimyon tohumu ve biberiye kokusunu yumuşatır, serinletici ama netlikle erkeksi bir koku yaratır.

MALZEMELER

1/4 bardak hint yağı

1 tatlı kaşığı siyah kimyon tohumu yağı

1/2 çay kaşığı biberiye yağı

15 damla lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri koyu renkli bir sırça şişe içerisinde birleştirin. Kahverengi bir damlalıklı şişesi kullanılabilir. Saçları ıslatın ve kafa tenine 10-30 damla koyarak masaj yapın. Bir saat süresince ya da bir gece süresince bekletin ve yıkayın. Gece kullanmanızı ve yağ kirlerini önlemek için yastık üzerindeki havluyla yatmanızı öneriyoruz.

Saç gelişmesini artırmak için haftada bir defa veya gerektiğinde kullanın.

NOTLAR

Tüm kafa tenine kullanmadan evvel iç kolun minik bir kısmında yağları test edin ve rastgele bir tepkin veya hassasiyete neden olursa kullanmayın. Siyah kimyon tohumu yağı duyarlı ciltlerde tahrişe neden olabilir.

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