Saç dökülmesine evde doğal ve bitkisel çözüm: cansız gibi tüy biten saçlara elveda! Pratik ve hızlı etki

Sağlıklı, canlı, mat olmayan ve ışıl ışıl saçlarımız sayesinde hem yüzümüzün hem de giydiğimiz kıyafetlerin daha estetik görünmesini sağlıyoruz.

Saçlarımız seyreldiğinde, yıprandığında ya da karmakarışık göründüğünde ise cilt bakımımıza, makyajımıza ve kıyafetlerimize ne kadar özen gösterirsek gösterelim maalesef ki yeterince güzel ve şık görünemiyoruz.

Kısacası saçlarımız, tepeden tırnağa şık olabilmemiz için mutlaka yeterli ilgiyi göstermemiz gereken en önemli aksesuarlarımız arasında yer alıyor.

Lakin saçlarımız bazen yanlış saç bakım uygulamalarımız, saçımızı sürekli röfle, maşa, saç boyama vb. işlemlere tabi tutmamız yüzünden maalesef ki zamanla yıpranıyor, inceliyor ve belirli bir süre sonra da dökülmeye başlıyor.

Saç dökülmesine çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istediğimiz bu yazımızda aynı zamanda saç dökülmesinin nedenlerine değinmek, yıpranan ve dökülen saçlarınızı nasıl eski sağlığına kavuşturabileceğinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Saç dökülmesine evde çözüm önerileri vermeden önce saç dökülmesi ne olur sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum.

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Saç Dökülmesi Neden Olur?

Genellikle saçların sık sık ısıya maruz bırakılmasından kaynaklanan saç dökülmesinin ardında bazen stres, yanlış şampuan seçimi hatta vitamin ve mineral eksikliği bile yer alabiliyor.

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Menopoz

Diyabet, anemi, tiroid vb. birtakım rahatsızlıklar

Stres ve travma

Gebelik

Dengesiz ve düzensiz beslenme

Saçı sürekli maşa, fön gibi işlemlere maruz bırakma

Sık sık saçları boyatma

D vitamini başta olmak üzere bazı vitamin ve minerallerin eksikliği saç dökülmesine neden olur. Daha ayrıntılı bilgi için Saç Dökülmesi Neden Olur yazımızı inceleyebilirsiniz.

Saç Dökülmesine Doğal Çözüm

Saç dökülmesine doğal çözüm önerilerini evde uygulayarak saç dökülmesini önlemeniz mümkün. Sizlere en etkili bazı kür ve maske tariflerini vermek istiyorum.

Saç Dökülmesini Durduran Lavanta Kürü

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun yıpranan, incelen ve dökülmeye başlayan saçlara sahip tüm kadınlara ve erkeklere önerdiği lavanta kürü, saçları besliyor, saç köklerini güçlendiriyor ve yeni çıkan saçların da daha güçlü ve sağlam olmasına olanak tanıyor.

Saçlarınızdaki dökülmeyi ve seyrelmeyi önlemenin yanı sıra saç dökülmesine karşı bir önlem olarak da bu kürü deneyebilirsiniz.

Saçlarınızdaki dökülme tamamen duruna dek bu kürü haftada birkaç sefer muhakkak saçlarınıza uygulamanızı öneriyoruz.

.Malzemeler:

Bir tutam lavanta

3 su bardağı su

Hazırlanışı:

Öncelikle suyu bir çaydanlıkta kaynatmaya başlatın. Ardından kaynamakta olan suya bir tutam lavanta bitkisini ilave edin.

Bu bitkisel karışımı yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Kaynayan kürü bir süre ılımaya bırakın.

Ilıyan lavanta suyunu süzün ve elde ettiğiniz bu suyla saçlarınızı güzelce kökten uca yıkayın.

30 dakika kürün saçlarınıza ve saç derinize nüfus etmesini bekleyin.

Ardından saçlarınızı bol ılık suyla durulayın.

Saç Dökülmesini Önleyen Isırgan Otu Kürü

Genel sağlığımızın yanı sıra saç ve cilt sağlığımıza da pek çok açıdan katkıda bulunan ısırgan otu ile hazırlayabileceğiniz bu kür, saçlarınızdaki dökülmeyi ve kepeklenmeyi engelliyor.

Malzemeler:

Bir tutam ısırgan otu

3 su bardağı su

Hazırlanışı:

1 tutam ısırgan otunu kaynamakta olan suya ilave edin ve yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Ardından ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Karışım ılıdığında ısırgan otu suyunu süzün.

Elde ettiğiniz bu suyla saçlarınızı iyice yıkayın.

30 dakika kürün saçlarınıza derinlemesine nüfus etmesini bekleyin.

30 dakikanın sonunda saçlarınızı bol suyla durulayın.

Bu kürü saçlarınıza haftada bir iki sefer uygulayarak kısa sürede saçlarınıza parlaklık, canlılık kazandırabilir, saçlarınızın gürleşmesini garantileyebilirsiniz.

Saç Dökülmesine Kesin Çözüm: Zeytinyağı ve Elma Sirkesi Mucizesi

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın saç dökülmesine oldukça iyi gelen bu kür tarifi sayesinde hayalinizdeki gösterişli ve canlı saçlara en yakın zamanda kavuşabilmeniz mümkün.

Malzemeler:

1 adet aloe vera yaprağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın.

Karışımı saç diplerinize parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak ve yedirerek sürün.

2 saat bekledikten sonra saçlarınızı tamamen bitkisel bir içeriğe sahip bir saç şampuanı ile yıkayın.

Haftada en az 2 kez bu maskeyi saçlarınıza uygulayın.

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Saç Dökülmesini Engelleyen Sarımsak Kürü:

Saçlara kapsamlı bir bakım yapan ısırgan otu ile yemeklerimizde severek kullandığımız, harika bir iltihap giderici olan sarımsağı kullanarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kür, saçlarınızın yenilenmesini ve eskisinden daha da sağlıklı olmasını sağlıyor.

Malzemeler:

Bir tutam ısırgan otu

Bir baş sarımsak

500 gram zeytinyağı

Hazırlanışı:

1 baş sarımsağı havanda iyice dövün.

Bir kaseye aktardığınız sarımsağa zeytinyağını ve ısırgan otunu da ilave edin.

Bütün malzemeleri 30 dakika boyunca benmari usulüyle kısık ateşte kaynatın ve bir gece boyunca bekletin.

Karışımı ertesi gün süzerek, saçlarınızın tümüne sürün.

Saçlarınızı bir streç ya da bone yardımıyla sarın.

Maskeyi bir gece boyunca saçlarınızda bekletin.

Sabah uyandığınızda saçlarınızı bitkisel bir şampuanla yıkayın.

Bu maskeyi haftada bir sefer saçlarınıza uygulayın.

Saç Dökülmesine İyi Gelen Lavanta ve Isırgan Otu Kürü

Saçlarınızda bir türlü durmak nedir bilmeyen aşırı miktarda saç dökülmesi söz konusuysa ısırgan otu ve lavantayı birlikte kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

1 çorba kaşığı ısırgan otu

1 çorba kaşığı lavanta

1 çorba kaşığı adaçayı

300 gram su

1 tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı

½ çay kaşığı kekik yağı

1 çay kaşığı ısırgan yağı

Hazırlanışı:

Isırgan otunu, lavanta ve adaçayını 300 gram suda 10 dakika boyunca kaynatın.

Kaynadıktan sonra ılımaya bırakın ve ılıdığında süzün.

Süzdüğünüz karışıma diğer yağları ilave edin ve tüm malzemeleri blenderden geçirin.

Lapamsı bir kıvama gelen karışımı tüm saç derinize masaj yaparak sürün.

Başınızı bir bone ya da streç film ile sarın ve bu şekilde 2 saat bekleyin.

2 saatin sonunda saçlarınızı bol suyla durulayın.

Saç Dökülmesine Bitkisel Çözüm

Saç dökülmesini önlemek için pek çok doğal yöntem ve maske tarifinin yanında bitkisel çözümler ile ile sonuç almanız mümkün. Saç dökülmesine önleyen saç diplerini güçlendiren bitkisel yöntemler ile saç dökülmesini durdurabilirsiniz.

Saçınıza zeytinyağı sürün

Saç köklerini besleyen ve kan dolaşımını hızlandıran zeytinyağı düzenli olarak saça sürüldüğünde saçların dökülmesini önlediği gibi saçların daha güçlü olmasını sağlar.

Kına ile saç dökülmesine önleyin

Kına ile saç dökülmesini önleyebileceğiniz gibi saçların daha sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütü

Saç dökülmesini önlemek için saçlarına Hindistan cevizi sütü az miktarda saçınıza sürün ve parmak uçlarınız ile masaj yapın. Saçın parlamasını, dolgunlaşmasını ve dökülmesini önleyen yöntemlerden biridir.

Saç dökülmesine önlemek için diğer bitkisel ve doğal yöntemler için Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Yöntemler yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kabaran Saçlara Evde Çözüm

Aspirinli Saç Maskesi

Saç Dökülmesine Çözüm Önerileri

Saç tellerinizi güçlendiren saça ekstra bakım yapan serumlardan kullanın.

Saç kökünü güçlendiren, saça kaybettiği sağlığını geri kazandıran biotin içerikli besinler tüketin. Gerekirse takviye vitamin destekleri kullanın.

Saçlarınızda kan dolaşımını hızlandırmak adına saçlarınıza düzenli olara masaj yapın.

Sizdeki saç dökülmesinin nedeninin stres kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız, mümkün olduğunca stressiz bir yaşam sürmeye çalışın. Egzersize ve spora başlayın. Gerekirse yoga ve meditasyon gibi stres atmanızı sağlayan aktivitelere katılın.

Saçlarınızı maşa, düzleştirici gibi saça ısı veren saç şekillendiricilere maruz bırakmayın. Bu tür ürünlerin sık kullanımının saçlarda dökülme, incelme ve kopmaya neden olduğunu unutmayın.

Mutlaka nemlendirici içeriği yüksek şampuanlar ve saç kremleri kullanın.

Saçlarınızı sık sık boyatmaktan, saçlarınıza röfle yaptırmaktan kaçının.

Banyoda sıcak su yerine ılık su ile duş alma alışkanlığı kazanın. Isının saçı olumsuz bir şekilde etkilediğini aklınızdan çıkarmayın.

Özellikle yaz aylarında denize girdikten sonra saçlarınıza ekstra bakım yapmayı ihmal etmeyin. Bu dönemde saç besleyici yağlar, serumlar ve maskeler kullanın.

En fazla 2-3 ayda bir bir kuaföre giderek, saç uçlarınızdaki kırıkları aldırın.

En fazla 4-5 ayda bir saçlarınızı kestirin. Böylelikle saçlarınızı yıpranmış ölü saç hücrelerinden arındırabilirsiniz.

Tüm çabalarınıza rağmen saçlarınızdaki dökülmeyi bir türlü durduramıyorsanız, bunun vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklı olabileceğini unutmayın ve mutlaka bir uzmana görünün. Doktorunuzun önerdiği vitamin ve mineral takviyelerini düzenli olarak kullanın.

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