Nane şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti ne rakip! Sürpriz tarifini veriyoruz! Faydalarını duyunca...
Hava yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sıcak yaz günlerimizi serinletecek içecek tariflerini not etmeye başlamanın zamanı geldi artık. Yemeklere lezzet katan hoş kokusuyla rahatlatıcı etki sunan, çay olarak tüketilebilen nane, yapraklarıyla cilt bakımında önemli bir rol oynuyor. Nane şerbeti ile şifalanmaya ne dersiniz? Nane şerbetinin tarifini paylaşmak istiyoruz bugün sizlerle. Yapımı inanılmaz kolay! Şerbet severlerin vazgeçilmezi olacak
Kendisi son derece ferah ve serinletici bir içecek olup ana malzemesi olan naneden ötürü de çok faydalıdır aynı zamanda.
Nane şerbetinin faydaları
İştah açar. Sinirleri yatıştırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ateşi düşürür. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz söktürücüdür. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve ağrısını önler. Grip, bronşit gibi soğuk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır. Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir. Anne sütünü arttırır.
Nane şerbeti tarifi
Porsiyon : 4-6 kişilik
Malzemeler
1 demet nane,
1 su bardağı şeker,
1 lt su,
Yarım limon,
İsteğe bağlı yeşil gıda boyası.
Hazırlanışı
Naneleri ince ince doğrayın
Bir kaba alıp üzerine şekeri ekleyip suyu çıkana kadar ovun,
Suyu, limon suyunu ve rendelediğiniz limon kabuklarını ekleyip üzerini örtün ve yarım saat kadar dinlendirin,
Bir tülbentle süzün,
Gıda boyası ekleyecekseniz bir kürdanın ucuyla boyayı ekleyip karıştırın ve dolaba kaldırın.
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