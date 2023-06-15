Nane şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti ne rakip! Sürpriz tarifini veriyoruz! Faydalarını duyunca...

Kendisi son derece ferah ve serinletici bir içecek olup ana malzemesi olan naneden ötürü de çok faydalıdır aynı zamanda.

Nane şerbetinin faydaları

İştah açar. Sinirleri yatıştırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ateşi düşürür. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz söktürücüdür. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve ağrısını önler. Grip, bronşit gibi soğuk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır. Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir. Anne sütünü arttırır.

Nane şerbeti tarifi

Porsiyon : 4-6 kişilik

Malzemeler

1 demet nane,

1 su bardağı şeker,

1 lt su,

Yarım limon,

İsteğe bağlı yeşil gıda boyası.

Hazırlanışı

Naneleri ince ince doğrayın

Bir kaba alıp üzerine şekeri ekleyip suyu çıkana kadar ovun,

Suyu, limon suyunu ve rendelediğiniz limon kabuklarını ekleyip üzerini örtün ve yarım saat kadar dinlendirin,

Bir tülbentle süzün,

Gıda boyası ekleyecekseniz bir kürdanın ucuyla boyayı ekleyip karıştırın ve dolaba kaldırın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Vücuttaki iltihabı atan besinler ilaçların yerini aldı: Birden fazla derde deva! Yeni baştan düzenleyen→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Feridun Kunak'tan: Çok sayıda kişi kullanıyor! Saç köklerinden kıl fışkırtıyor!→ TIKLAYINIZ