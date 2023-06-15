  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye-Rusya ilişkilerinde ne olacak? Türkiye'nin enerji ve ticarette yeni dönemi! Milyonlarca dolarlık yatırım

Abdurrahman Uzun Eda Ece’yi madara etti! “Hadi sıkıyorsa cevap ver”

Şifa zannediyoruz ama ölüm saçıyor! Bu bitkilerin yanından bile geçmeyin

Ukrayna'dan dünyayı sarsan Rusya itirafı

Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye uyarısı: Dolandırılabilirsiniz

Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 8 ölü 3 yaralı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

Nevşehir'de tadilat yaparken keşfedildi! 20 bin kişilik şehir ortaya çıktı, yabancı uzmanlar hemen bölgeye geldi

Şov bitti, İstanbul felaketle yüzleşti!

Yüzde 63’ten yüzde 48’e geriledi! İşte dijital haber raporu sonuçları
Kadın - Aile Nane şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti ne rakip! Sürpriz tarifini veriyoruz! Faydalarını duyunca...
Kadın - Aile

Nane şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti ne rakip! Sürpriz tarifini veriyoruz! Faydalarını duyunca...

Yeniakit Publisher
2023-06-15 19:44:00 - 2023-06-15 19:49:03
Nane şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti ne rakip! Sürpriz tarifini veriyoruz! Faydalarını duyunca...

Hava yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sıcak yaz günlerimizi serinletecek içecek tariflerini not etmeye başlamanın zamanı geldi artık. Yemeklere lezzet katan hoş kokusuyla rahatlatıcı etki sunan, çay olarak tüketilebilen nane, yapraklarıyla cilt bakımında önemli bir rol oynuyor. Nane şerbeti ile şifalanmaya ne dersiniz? Nane şerbetinin tarifini paylaşmak istiyoruz bugün sizlerle. Yapımı inanılmaz kolay! Şerbet severlerin vazgeçilmezi olacak

Kendisi son derece ferah ve serinletici bir içecek olup ana malzemesi olan naneden ötürü de çok faydalıdır aynı zamanda.

Nane şerbetinin faydaları

İştah açar. Sinirleri yatıştırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ateşi düşürür. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz söktürücüdür. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve ağrısını önler. Grip, bronşit gibi soğuk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır. Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir. Anne sütünü arttırır.

Nane şerbeti tarifi

Porsiyon : 4-6 kişilik

Malzemeler
1 demet nane,
1 su bardağı şeker,
1 lt su,
Yarım limon,
İsteğe bağlı yeşil gıda boyası.

Hazırlanışı

Naneleri ince ince doğrayın
Bir kaba alıp üzerine şekeri ekleyip suyu çıkana kadar ovun,
Suyu, limon suyunu ve rendelediğiniz limon kabuklarını ekleyip üzerini örtün ve yarım saat kadar dinlendirin,
Bir tülbentle süzün,
Gıda boyası ekleyecekseniz bir kürdanın ucuyla boyayı ekleyip karıştırın ve dolaba kaldırın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Vücuttaki iltihabı atan besinler ilaçların yerini aldı: Birden fazla derde deva! Yeni baştan düzenleyen→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Feridun Kunak'tan: Çok sayıda kişi kullanıyor! Saç köklerinden kıl fışkırtıyor!→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23