Saç dökülmesine doğal çözüm: Ceviz kabuğu kürü

Kadın erkek fark etmeksizin günümüzde birçok kişinin saç dökülme problemi vardır. Bunu önlemek için başvurulan ilaçlar etki göstermediği gibi bitkisel yöntemler ise düzenli kullanım gerektiriyor. Fakat ceviz kabuğu suyu sayesinde saçlarınızda dökülmeyi kolayca durdurmanız mümkündür.

Saç dökülmesine ceviz kabuğu kürü için gereken malzemeler

20 ceviz kabuğu 1 litre su

Saç dökülmesi için doğal çözüm, ceviz kabuğu kürü nasıl yapılır?

Suyu bir tencereye alın ve içine ceviz kabuklarını ekleyin.Kaynadıktan sonra ateşten alın.Ilımasını bekleyin. Elde ettiğiniz bu su ile günde 2 kez saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Kısa sürede etkisini göreceksiniz.

Ceviz kabuğunun saça faydaları nelerdir?

Saçları nemlendirir, saçlardaki kuruluğu giderir.

Saç dökülmesinin durması için en etkili yöntemlerdendir.

Kepek problemine doğal çözümdür

Saçlardaki beyazlığı giderir, doğal saç renginize dönmenizi sağlar.

Ceviz kabuğu saçları boyamak için de kullanılabilir

Kafa derisindeki yaraların tedavisine yardımcı olur

Saçların köklerini besler ve bu sayede saç tellerinin güç kazanmasına yardımcı olur. Bu sayede saç dökülmesini ortadan kaldırır. Ceviz kabuğu suyu sayesinde gür saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç derisini etkileyen zararlı mantarlardan kaynaklanan cilt hastalıklarına şifadır.

Saçları ve saç derisini güçlendirir, sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.

Ceviz kabuğu vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için saçlara hem parlaklık hem de sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Saçın doğal rengini koruyarak beyaz oluşumunu geciktirir.

Saçlarda kırılma ve elektriklenme problemini ortadan kaldırır.

Saça doğal ışıltı verir.

Saç tellerini güçlendirip kalınlaştırır ve bu yüzden ince telli saçları olan kişiler ceviz kabuğu suyunu mutlaka denemelidir.

Doğal boya etkisi oluşturduğu için saça 3 ay boyunca sürülecek ceviz kabuğu suyu saçların doğal rengine kavuşmasını ve ayrıca saçların yumuşak olmasını sağlar.

Prof. Dr. Ahmet Maranki’den saç dökülmesine ceviz kabuğu ile çözüm

Ceviz kabuğu saça nasıl uygulanır?

Ceviz kabuğunun suyunu çıkarmak içine 4 bardak suyunun içine 10-15 adet ceviz kabuğunu 15 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakın. Hazırladığınız bu su ile saçlarınızı haftada 2 defa yıkayın.