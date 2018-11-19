Saç dökülmesinden şikayetçiyseniz...
Saç dökülmesinden şikayetçiyseniz sizlere doğal bir önerimiz olacak...19 Kasım 2018 Pazartesi 20:35
Kuru veya yaş fark etmez cevizin kabuklarını kaynayan suyu içerisine atın ve yaklaşık 10 dakika daha kaynatın. Elde edilen bu su saç dökülmelerini önleyecek, saçları canlandıracak ve kepek problemi olanların kepeğini giderecektir.
Kabuklarını kaynatarak elde ettiğiniz su ile saçlarını her gün yıkarsanız saçlarınızdaki beyazlamayı önleyecektir. Ayrıca saç dökülmesini de engeller. Daha sağlıklı ve güçlü bir saça sahip olmanızı sağlar.
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