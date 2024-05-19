Saç diplerindeki iltihaplanmayı bitiriyor! Beyaz saçları yok edecek formül: Masaj yaparak sürün, dökülmeye son

Saç köklerindeki kaşıntı, kepek, egzama ciddi derecede rahatsız edicidir. Kişinin günlük yaşamını doğrudan etkiler. Saç sağlığını bozar. Saç derisi kaşıntısının en sık görülen nedenlerinden birisi seboreik dermatit olarak adlandırılan kaşıntılı ve yangısal deri hastalığıdır. Ancak saç diplerindeki kaşıntı ve iltihabı tetikleyen pek çok etken vardır.

Stres, mevsim değişiklikleri, hormonlardaki dalgalanmalar, saçlı deride mayaların artışı gibi durumlar saç köklerinde kaşıntıya, iltihaplanmaya ve egzamaya neden olabilir. Saç diplerindeki kalıntı çok uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

Ancak saç diplerindeki kalıntıyı çözmek için uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem de var. Bu doğal yöntem saç diplerini rahatlatıyor. Saç köklerinin nefes almasını sağlıyor ve kepek oluşumunu engelliyor. Ayrıca kepek sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Saç dökülmesini bitiriyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını saç derisine ılık olarak sürmek saç diplerindeki iltihaplanmayı azaltabilir. Zeytinyağı güçlü bir E vitamini kaynağıdır.

Saç köklerine düzenli olarak masaj yaparak sürdüğünüzde saç derisini nemlendirir. Ayrıca dökülmeyi ve kepeği engeller.

Saç derisine uygulamadan önce zeytinyağı biraz ısıtılır ve cilde masaj yapılarak uygulanır. Birkaç saat saçlı deride bekletilip ilaçlı bir şampuan kullanarak yıkanılır.

ELMA SİRKESİ

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Saç bakımı ve saç sağlığo denildiğinde akıllara ilk olarak elma sirkesi geliyor. Elma sirkesi yüksek miktarda asetik asit içerir. Antienflamatuar, antibakteriyel ve antifungal etki gösterir. Elma sirkesi saç diplerinde kuruluk nedeniyle oluşan kaşıntıyı bitirir. Saç diplerinin nefes almasına yardımcı olur. Saç dökülmesini durdurur ve saçlara doğal bir parlaklık kazandırır.

Kafa derisinde açık yaraları olan kişiler bu tedaviden kaçınmalıdır. Elma sirkesi kimyasal yanıklara neden olabilir, bu nedenle sulandırmadan kullanılmamalıdır.

NANE YAĞI

Saç derisini rahatlatmak ve ferahlatmak istiyorsanız nane yağı tam size göre. Nane yağı yüksek miktarda mentol içerir. Mentol cilt üzerinde serinletici bir etkiye sahiptir ve cilt alerjilerinin neden olduğu kaşıntıyı hafifletmede yardımcı olabilir. Nane yağı kepek oluşumunu engelleyerek saç köklerini rahatlatır. Zeytinyağı gibi başka bir yağla seyreltilip, uygulanması önerilir.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı saç bakımında en çok tercih edilen doğal yağlardan biridir. Çay ağacı yağını genellikle saç uzatmak için kullanırlar. Ancak sadece dökülme ve saç uzatmak için değil saç diplerindeki iltihaplanma ve kaşıntı içinde çay ağacı yağı kullanılabilir. Kepek, seboreik dermatit ve baş biti ile ilişkili kaşıntıyı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Çay ağacı yağı cildi tahriş edebilir, bu nedenle çok az kullanmak veya sulandırmak gerekir.

SAĞLIKLI SAÇ DERİSİ İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

Mutlaka her gün 2 litre su için.

Saçlarınızı çok sıcak su ile yıkamayın.

Saç köklerini çok ovalamayın.

Saçları ılık su ile yıkayın.

Aşırı ısı kullanmaktan kaçının.

Saçlarınızı çok sık yıkamayın. Saçınızı ne sıklıkta yıkadığınız, kafa derinizin ne kadar yağ ürettiğine bağlı olmalıdır. Kafa deriniz yağlı ise, günde bir kez yıkamanız gerekebilir.

İçeriği doğal şampuanlar kullanın.