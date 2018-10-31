0553 313 94 23
impression

Saç derisinin kaşınmaması için yapılacaklar

Saç derisinde yaşanan kaşıntı günlük yaşantıyı olumsuz etkiler. Peki saç derisinin kaşınmaması için neler yapılabilir?

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
Saç derisinin kaşınmaması için yapılacaklar

SAÇ DERİSİNİN KAŞINMAMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

  • Saç derisinde meydana gelen kaşıntı saç derisinde biriken toz ve kir gibi maddelerden kaynaklanabilir. Bu durum ayrıca saç temizliğinde, bakımında ya da saçın şekillendirilmesinde kullanılan ürünlerin saç derisinde kalan artıklarından da kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda saç derisinin kaşınmasının engellenmesi için saçların düzenli olarak yıkanması ve yıkama sonrasında saçların iyice durulanması yeterli olur.

  • Saçları yıkamadan kullanılan şampuanların içerikleri cildin kurumasına sebep olabilir ve bu durumda kaşıntı problemi yaşanabilir. Bu durumun engellenmesi içinse kullanılan şampuanın kaliteli, besleyici ve nemlendirici özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

  • Saç derisinin kuru olmasının yanında aşırı yağlı olması da kaşınma nedenidir. Bunun için saçların haftada ortalama 2-3 kez yıkanmasına dikkat edilmeli, saçın yağlanmasına neden olabilecek uygulamalardan uzak durulmalıdır. Saçların aşırı sıcak suyla yıkanması da cildin yağ dengesini bozarak aşırı kurumaya ve buna bağlı kaşıntıya sebep olacağından dolayı saçlar mümkün olduğunca ılık suyla yıkanmalıdır.

  • Saçlı deride meydana gelen kepeklenme de kaşıntı nedenidir. Bu durumda deride meydana gelen pullanma ve döküntülerin giderilmesi için önlem alınması gerekir. Eğer saçta kepeklenme mevsimsel olarak görülüyorsa bu durumda saçlı derinin nem dengesinin sağlanması için saç bakım maskelerinin uygulanması, saçlı deriye sirkeli su ya da limon suyu-su karışımı uygulanması gibi önlemler alınabilir. Ancak seboreik dermatit ve egzama gibi durumlarda saçlı deride meydana gelen kaşıntının giderilebilmesi için öncelikli olarak doktor muayenesi ve tıbbi tedavi tercih edilmelidir.

  • Bakteriyel enfeksiyonlar ve mantar hastalıklarında da saçlı deride kaşıntı yaşanabilir. Bu gibi durumlarda bakteriyel enfeksiyonlar için antibakteriyel, mantar hastalıkları için de anti-fungal sabun, şampuan, merhem ya da krem gibi ürünler kullanılarak ciltteki rahatsızlık tedavi edilebilir ve bu şekilde derideki kaşıntı giderilebilir.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    1. Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    2. Otomotiv sektöründe büyük sevinç!..
    3. ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini..
    4. Limon ile sivilcelere veda edin!
    5. Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!
    6. Kereviz nasıl temizlenir?
    7. Çocuklar nasıl giydirilmeli?
    8. Badem kalp dostu
    9. Yoğurtlu bitlis lokması
    10. Rusya ne NATO arasında kritik..
    11. Batman'da 1 terörist etkisiz hale..
    12. Kestiği ağacın altında kalarak..
    13. Bebek eşyaları ne şekilde temizlenir?
    14. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    15. Yeşil çay strese iyi geliyor
    16. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    17. Izgara bamya tarifi
    18. Bebekler kış mevsiminde de güneşe..
    19. Soğuk havanın egzamaya olumsuz etkileri
    20. Ekmeğin küflenmemesi için…
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur