0553 313 94 23

Sabunun tarihi

Belgelere göre bugünkü sabunun ilkel şekli ilk çağlarda Araplar tarafından yapıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:55
Sabunun tarihi


Sabunculuk, hele İslam ile birlikte bütün halkı Müslüman ülkelerde gelişmiş bir imalat kolu olmuştu. Osmanlı, sabunun ilk yapımcılarına hürmeten “mayi” yani sıvı sabunu, Araplara izafeten “Arap Sabunu” diye isimlendirirken, Avrupalılar bunu ancak 18. yüzyıl ortalarında Osmanlı’da görüp tanıştıklarından “Ottoman soap” (Osmanlı Sabunu) dediler.

Osmanlı'da sabun esnafı, tertip edilen törenlerde esnaf alaylarında yer alıyordu. Osmanlılarda sabun imali ve tüketiminin oldukça yaygın olduğuna arşiv vesikalarında rastlıyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu sabun üretimi açısından çok zengindi. Trablus sabunu, çiçek sabunu, misk sabunu, Hünkari sabun, beyaz ve siyah paşa sabunu, alaca sabun, kara sabun, kokulu sabun, Kandiye sabunu, Girit Sabunu, Arap sabunu, leke sabunu ve fes sabunu... Bunlar imparatorlukta üretilen sabun türlerinin sadece birkaçı... Osmanlılarda sabunla ilgili ilk düzenlemeler Fatih Sultan Mehmet, İkinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devri kanunnamelerinde görülür. Fatih dönemine ait Foça sabunhanesi ile ilgili düzenlemede ve Yavuz devrine ait Trablus Sancağı kanunnamesinde sabun konusunda hukuki düzenlemeler bulunur. Sonraki dönemlerde sabunun üretimi, kalitesi, fiyatı, kontrolü, ticareti ve sabuncu esnafı konularında oldukça fazla vesika ve düzenleme bulunması dikkat çekiyor.

Amerika 1892

‘Hastane değil hamam yapalım’

Sabunu eski Roma kullandığı halde, bağnaz Kilise yıkanmayı yasaklayıp Batı toplumunun hafızasından sabunu silmişti. Sabun üretimi İngiltere’de ancak 12. yy'da başladı. O da tekeldi. Ağır vergisi vardı. Halkın sabunla banyo yapması imkansızdı. Ülkede temizliğe karşı genel bir isteksizlik hakimdi. Dickens dönemi, korkunç bir pislik içinde geçti. Hastalıklar iyiden iyiye yayılıyordu.

1842'de, İngiltere Fakir Yasası Komisyonu’nun çabaları sonucunda, Parlamento, -düşünün- ancak 1846 yılında "Halk Hamamları"nı onayladı.

Gladstone hükümeti, 1853'te sabun vergisini kaldırdı. Böylece hamamlar arttı. Bu hareket Amerika'ya da yayıldı.

Amerikan Tıp Topluluğu Dergisi'nin 1892 Ekim sayısında hastalıklardan korunmak için hastaneden çok hamam inşa edilmesi gerektiği yazıldı!..

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:55
  1. Kilis
  2. sabun
  3. sabunun tarihi
  4. hamam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
    1. Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
    2. Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    3. Mısır'da sarı yelek giyen avukata..
    4. Meral Akşener'in eski avukatına..
    5. Haley, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı..
    6. İP'de bir kriz daha! Kayyım davası..
    7. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    8. Brand&Sport Summit 2018
    9. Altın fiyatları
    10. Çalış, çabala sonra Allah'a havale et
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
    13. Antalya'da 2 kişinin yaralandığı..
    14. KDC'de seçim mitingine polis müdahalesi
    15. Merkel'den DİTİB açıklaması
    16. Fransa'nın Strazburg şehrindeki..
    17. Kayserispor'da Akhisarspor maçı..
    18. Azez'de bomba yüklü araç patladı! 1..
    19. Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    20. HDP belediye başkan adayları 2019..
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir