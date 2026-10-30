Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı
Galatasaray'ın sezon başında 3,5 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı, Lesley Ugochukwu, forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 6 maçta yalnızca 94 dakika süre alabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan oyuncu, oynadığı karşılaşmalarda ise dikine futbol anlayışı ve güçlü fiziği ile dikkat çekmişti.