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Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

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Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

Galatasaray'ın sezon başında 3,5 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı, Lesley Ugochukwu, forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 6 maçta yalnızca 94 dakika süre alabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan oyuncu, oynadığı karşılaşmalarda ise dikine futbol anlayışı ve güçlü fiziği ile dikkat çekmişti.

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Foto - Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, sezon başında transfer edilen Lesley Ugochukwu'nun geleceği tartışılmaya başlandı.Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünü tercih etmesi, Fransız futbolcunun forma şansını azalttı. Hücum hattında da Batrakov ve Leroy Sane'nin tercih edilmesiyle Ugochukwu, takım içindeki forma yarışında geride kaldı.

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Foto - Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

6 MAÇTA SADECE 94 DAKİKA OYNADI Galatasaray'a Burnley'den kiralık olarak katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 94 dakika görev yapabildi. Beklediği süreleri alamayan Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdiği ifade edildi.

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Foto - Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

26,5 MİLYON EUROLUK OPSİYON TEHLİKEDE Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşmada 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Söz konusu opsiyonun devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor. Genç futbolcunun şu ana kadar yalnızca 6 maçta görev alması nedeniyle bu şartın gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtiliyor.

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Foto - Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı

GALATASARAY'DA TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılması halinde Galatasaray yönetiminin orta saha transferi için yeni bir planlama yapabileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Fransız oyuncunun geleceğine ilişkin kararını devre arası transfer döneminde netleştirmesi bekleniyor.

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