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Otomotiv Sabredin az kaldı! TOGG’dan yeni model tanıtımı
Otomotiv

Sabredin az kaldı! TOGG’dan yeni model tanıtımı

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG), CES 2023'te yerini aldı. Etkinlikte konuşan CEO Gürcan Karakaş, kişiselleştirilmiş mobilite deneyimi sunan Beyond X'i tanıtmanın yanı sıra C-SUV modelinin ön siparişi hakkında da bilgi de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 16:32:00 -

Teknoloji dünyasını bir araya getiren CES 2023 (Tüketici Elektroniği Fuarı), ABD’nin Las Vegas şehrinde başladı. 8 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda, tüm dünyadan onlarca şirket yenilikçi teknolojileriyle yerini aldı. 2023'ün ilk çeyreğinde yerli SUV modelini, ilerleyen yıllarda da diğer modellerini yollarda göreceğimiz TOGG (Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu) da katılımcılar arasındaydı.

Webtekno'nun haberine göre Togg, YouTube'dan da, "Get Togg'ether" başlığı altında canlı yayınladığı etkinlikte sürdürülebilir ve bağlantılı mobilite vizyonu hakkında yeni duyuruları paylaştı.

CEO Gürcan Karakaş, açılışta yaptığı açıklamalarda öncelikle son 12 ayda TOGG'da yaşanan gelişmelerden bahsetti. C-SUV modelin ön siparişi de dahil birçok konuda açıklamalarda bulunan Karakaş'ın konuşmasının ardından Pininfarina ortaklığı ile tasarlanan Beyond X kapsülü gösterildi.

TOGG, CES 2023'te, "Dijital Mobilite Bahçesi" ile yer alarak ziyaretçilere sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini deneyimletmeye çalıştı. Fuarda, TOGG'un bulunduğu alana gelenleri kocaman bir LED ekran karşıladı. İlk kez gösterilen Beyond X'in de kişiselleştirilmiş mobilitenin geleceğini sıra dışı bir şekilde duyuları harekete geçirerek deneyimlemeyi sağlayacağı belirtildi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beyond X ile ilgili, "Duyuları harekete geçiren sıra dışı dijital bir deneyim… Mobilitenin yarından sonrası! Beyond X" ifadeleri kullanıldı.

Ön siparişler

Karakaş, C-SUV modelinin yakın zamanda başlaması beklenen ön siparişleri hakkında da konuştu. Karakaş, yakında detayları açıklayacaklarını belirtirken otomobilin dünya çapında yenilikçi bir yöntemle ön siparişe sunulacağını ifade etti. Karakaş, kullanıcıların TOGG'un mobil uygulaması Trumore üzerinden katılabilecekleri bir yarışma ve kura yöntemiyle ön sipariş verme hakkını elde edebileceklerini söyledi. Karakaş, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT koleksiyonu ise akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" dedi.

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