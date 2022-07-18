Sabit gelirli nedir? Sabit gelirlilere hangi destekler verilecek?
Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sırasında ‘Sabit gelirli’ ifadesi dikkat çekti. Peki, sabit gelirli ne demek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabit gelirlilerle ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanma ve yükselen fiyatları telafi etmek için gerekli adımları atıyoruz. Her seviyeden vatandaşımızın gelir seviyesini artırıyoruz. Sabit gelirlilerin durumlarını yılbaşında yeniden gözden geçireceğiz” dedi. Bu açıklamanın ardından sabit gelirin ne olduğunu araştırmaya başladı.
Sabit gelirli nedir? Sabit gelirlilere hangi destekler verilecek?
Sabit gelir; maaş, ücret, kira ve faiz geliriyle yaşamını sürdüren, gelirleri fiyat hareketlerine gecikmeli uyum gösteren ve özellikle yüksek enflasyon ortamında satınalma gücü önemli ölçüde azalan kesimdir.