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Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş

Yeniakit Publisher
2023-12-26 14:10:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 2. pistinden ilk ticari uçuş bugün gerçekleştirildi. Pegasus Havayolları'nın SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı saat  11.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı öğrenildi. 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2. piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.

Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.


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