Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasının 5. yılında finalistler belli oldu.

Vakıf açıklamasına göre, bu yıl "İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla ve "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'na 43 ilden 282 film başvurdu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri kısa film platformu web sitesinde duyuruldu.

Finale kalan filmler, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Kovid-19 salgını nedeniyle ödüller, 13 Ocak'ta online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Finale kalan filmler ve yönetmenleri şöyle:

"Altın Çağ-Seyfican Bilgiç, Bulak-Evrim İnci, Cansuyu-Anıl Gök, Çığlık-Nagehan Güven, Daha Çok Var-Yakup Turğut, Deniz Kızını Aramak-Sıla Türkü Koyun, Hayır-Can Yeşiloğlu, Kemis-Muhammet Ahmet Şimşek, Kimin Umurunda-Yeliz Gürkan, Şubat-İbrahim Bican, Suyun İzi-Mustafa Berk Tanrıkulu, Tatile Gidiyoruz-Aral Ariel- Goldenberg, Taze Süt-Ömer Faruk Güler."





- Genç yönetmenler usta isimlerle buluşacak





Kısa film yarışmasıyla yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her yıl yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile buluşturuyor.

Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak'ta online olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.



