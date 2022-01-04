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Ekonomi Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı
Ekonomi

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımı sağlayabilmeleri hedefiyle sürdürdüğü 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:36:00 -
Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 3 Ocak ila 9 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye vakfın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı’nın 15 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı’nı sürdürdüğünü belirterek, “Vakıf olarak yarım asra yaklaşan tarihimizde toplumsal gelişme için çalışıyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz” dedi.

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