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Biyografi

Şaban Sevinç kimdir nerelidir? Şaban Sevinç hayatı biyografisi

Şaban Sevinç, Cumhuriyet Halk Parti'nin (CHP) yayın organı Halk TV Genel Müdürü görevinde bulundu. Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin yorumlarda bulunmakta. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. Peki Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç aslen nerelidir? İşte Şaban Sevinç hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:12:00 - 2020-08-03 21:14:48
Şaban Sevinç kimdir nerelidir? Şaban Sevinç hayatı biyografisi

Şaban Sevinç'in Ramazan ayının ertelenmesi gerektiği gibi bir saçmalığı savunması dikkat çekti. Şaban Seviç'in Ramazan ayında teravih namazı kılınmadan oruç tutulamayacağını iddia etmiş ve Şaban Sevinç’in bu skandal ve gülünç açıklaması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Şaban Sevinç kimdir? 1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğan Şaban Sevinç, 1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı. 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 

 

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