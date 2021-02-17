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Yaşam Sabah ezanı kaçta? İmsak saati kaç? Diyanet imsak vakti
Yaşam

Sabah ezanı kaçta? İmsak saati kaç? Diyanet imsak vakti

Sabah ezanı kaçta? İmsak saati kaç? soruları mübarek Regaib kandiline girerken merak ediliyor. Recep ayının ilk perşembesi olan Regaib kandilinde oruç tutulacak olan vatandaşlar şimdiden Regaib kandili sabah ezanı kaçta? İmsak saat kaçta giriyor? sorularını araştırıyor. İşte Regaib kandili 18 Şubat Perşembe sabah ezanı ve imsak saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:42:00 -
Sabah ezanı kaçta? İmsak saati kaç? Diyanet imsak vakti

Sahur vakti, oruç tutacak olan Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Farz olan ramazan orucunun yanı sıra kandil günlerinde de oruç tutulabiliyor. Müslümanlar imsak vaktinin ardından akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. İşte Regaib kandili 18 Şubat sabah namazı, imsak saati detayları...

Regaib kandili 18 Şubat imsak vakitleri

İstanbul imsak vakti 06:23

Ankara imsak vakti 06:07

İzmir imsak vakti 06:30

Konya imsak vakti 06:09

Kayseri imsak vakti 05:57

Trabzon imsak vakti 05:40

Diyarbakır imsak vakti 05:38

Bursa imsak vakti 06:22

Diğer tüm illerdeki ezan vakitleri için tıklayın

Regaib kandilinde neler yapılmalı?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı.

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