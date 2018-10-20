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Saat verildi, sağanak yağmur geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
Saat verildi, sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı 22 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
İzmir: Az bulutlu 24 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21 
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:24
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. sağanak yağış
  12. hava durumu

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