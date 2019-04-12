'Saadet Yüksel' Mardin'i sevince boğdu!

Müslüm Aktürk İSTANBUL

Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü almasıyla gururlanan Mardinliler, şimdi de Saadet Yüksel’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçilmesiyle sevince boğuldular.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yeni seçimin gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryası'na önerilen 3 kişilik hakim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu'na sunulduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in 29 Mart'ta Paris'te mülakata tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, komisyonun adayların AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirttiği ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunduğuna işaret edildi. Açıklamada, AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alarak seçilen Saadet Yüksel'in Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süreyle görev yapacağı bilgisi verildi.

Önce Aziz Sancar Şimdi Saadet Yüksel

Doç. Dr. Saadet Yüksel’in AİHM hakimliği gibi önemli bir görev seçilmesi hemşehrileri Mardinliler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Aziz Sancar’ın 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü almasıyla mutlu olan Mardinliler, şimdi de AİHM’ne ‘en genç hakim’ olarak seçilen bir başka hemşehrileri Saadet Yüksel gururunu yaşıyorlar. Konu ile ilgili olarak aldığımız bazı değerlendirmeler şöyle:

Av.Mustafa Kuran(Türkiye Hukukçular Birliği Genel Başkanı): Avrupa Parlamentosu’nda büyük oyla Türkiye'den Avrupa insan Hakları Mahkemesine seçilen Doç. Dr. Saadet Yüksel, 9 yıl Türkiye'yi temsil edeceğinden isabetli ve doğru bir seçim olmuştur.

Doç. Dr. Saadet Yüksel’in, dünyaya hukuk ve adalet dağıtan Fransa'nın Strazburg şehrindekiprestijli bir kurumda milli bir ruhla, evrensel hukuk alanında karar verme mevkiinde olması bir dayı ve bir hukukçu olarak iftihar vesilemdir...

Çocukluğundan beri beraber yaşadığımız Doçent Doktor Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını yapması ve genç yaşına rağmen halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmesi ve Koç Üniversitesi'nde de ders vererek talebe yetiştirmesi, gece gündüz demeden ilim, irfan hak,adalet ve hukuk uğruna çalışması bizleri elbette mutlu etmektedir.

Kuran,Nebati ve Yüksel ailelerinin, Mardin ve Türkiye'nin gururu olan yeğenimin bu büyük başarısını AİHM’de de göstereceğine inanıyorum. Çünkü ciddi ve düzgün yaşantısı, aile birliğindeki sevgi ve saygı enerjisi ile Türkiye'ye büyük hizmet edeceğine inananlardan birisiyim.

35 yaşındaki yeğenimin bu enerjisi, kabiliyet, ehliyet, inanç ve milli,evrensel hukuk içindeki hizmetleriyle Avrupa'da ve Türkiye'de İnşaAllah bir başarı örneği olacaktır.İftiharımız, gururumuz olan Saadet Yüksel’in, şerefle iz bırakan kararlarla dünyanın takdirine muhatap olmasını diliyorum. Çalışan kazanır, inanç sahibi yükselir. Allah’tan, temiz yürekli, candan sevecen olan Aziz Saadetime başarılar diliyorum. Onunla gurur duyuyor ve dualarımızla hayatını ve yaşantısını taçlandırmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Güzel yeğenim, güzel kızım; Yolun açık olsun, Türkiye’ye hizmet şereftir, sen de bu şerefe İnşa Allah sahip olacaksın…

Uluslararası Hukukçu Prof. Dr. Cüneyt Yüksel(23. Dönem Mardin Milletvekili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi): “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına seçilen kardeşim Doç Dr. Saadet Yüksel ile aile olarak tabii ki büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Seçildiği andan itibaren Türkiye’nin her kesiminden büyük bir coşkuyla çok yoğun tebrik ve kutlama mesajları aldık. AİHM’nin şu an en genç yargıcı olarak görev yapacak olan kardeşimin bu başarısı aynı zamanda bilim insanı hemşerimiz Aziz Sancar’ın başarısı gibi Türkiye için uluslararası alanda önemli tarihi bir başarı teşkil ettiğini ifade ettiler. Tüm kalbimle inanıyorum ki kardeşim Doç. Dr. Saadet Yüksel hukuk bilgisi, vizyonu ve sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa’da insan hakları ve yargısına önemli katkılar sağlayacaktır. Rabbim’den başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyorum.”

Av.Haluk Eldem(MAREV Genel Başkanı): Mardinli olarak bundan şeref duyarız, büyük kıvanç duyarız. Önce Aziz Sancar hocamızla mutlu olmuştuk şimdi genç yargıcımız, meslektaşım Saadet Yüksel hanımla aynı duyguları yaşıyoruz. Bu örnekler Mardinlilerin ne kadar azimli olduklarını gösteriyor. Mardinliler çalışkan ve başarılı insanlardır. Arkasının geleceğine inanıyorum. Her alanda artık dünya sahnesine çıkmaya başladık. Genç meslektaşımı bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum.

Zeynel Abidin Erdem (Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Doç. Dr. Saadet Yüksel’in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 111 oy ile seçilmesinden ve Türkiye adına 9 yıl görev yapacak olmasından dolayı büyük onur duyduk.

Genç yaşına rağmen böyle önemli bir başarılara imza atan Doç.Dr. Saadet Yüksel ‘i tebrik ediyoruz. Mardin Halkının haklı sevincini paylaşıyoruz. Kadim şehrimizin adının böyle güzel bir haber ile ülkemiz ve dünya gündeminde yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Anayasa hukuku ve insan hakları konularında, uluslararası alanda çok sayıda çalışması bulunan Doç.Dr. Saadet Yüksel’in bu başarısı Mardinli gençlerimize bir ilham kaynağı ve rol model olmuştur. Üstün başarılarının daim olmasını diliyoruz.

Av.Remzi Yedikardeş (MARVA Genel Başkanı): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliğine seçilen Anayasa Hukukçusu, kıymetli hemşerimiz Doç. Dr. Saadet Yüksel hanımı hem Mardin Vakfı hem de Yedikardeş Ailesi adına tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim. Türkiye’nin gurur duyacağı bir göreve, dinler ve diller diyarı Mardinli bir hemşehrimizin, Mardin’in en asil ailelerinden biri olan Yüksel ailesinden Doç. Dr. Saadet Yüksel hanımefendinin seçilmesi elbette bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Bir Mardinlinin, hele hele çok genç bir hemşehrimizin böylesine önemli bir göreve seçilmesi bizlere ikinci bir Aziz Sancar sevinci yaşatmıştır. Saadet hanımla aynı meslekten olmamız beni ayrıca mutlu etmiştir.

İbrahim Biter (MARDİNFED Genel Başkanı-Yaşama Dokunanlar Platformu Yönetmenler Kurulu Başkanı): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimliğine seçilen ve şehrimizin gurur sembolü ailelerinden Yüksel ailesinin seçkin ismi Doç.Dr.Saadet Yüksel'e üstlendiği bu mukaddes görevinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Saadet Hanım, dünyanın en prestijli bu makamına seçilirken çok önemli aşamalardan geçmiştir. Dolayısıyla insan haklarına çok titiz bir şekilde dikkat ederek hem kurumuna hem de ülkesine bu konuda önemli katkı sunacağına inanıyorum. Adalet terazisini denge şaşmadan taşıyacağına inancımız tamdır. Hemşehrimize başarılarının devamını diler, saygılar sunarım.

Halil Arslan (Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı): İçinden dünya çapında insanların çıkması Mardin’in ne kadar özel, ne kadar adaletli bir şehir olduğunu kanıtlıyor. Esasında Mardin BM’dir. Çünkü Mardin dinlerin ve dillerin şehridir. Genç hukukçumuz Saadet Hanım’dan daha iyisi olamazdı. Doç. Dr. Saadet Yüksel’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hakim olarak atanmasından dolayı hem ülkem hem de şehrim Mardin adına seviniyorum. Türkiye’yi temsil edecek AİHM yargıcının hoşgörü kenti Mardin’den çıkması çok isabetli bir karar olmuştur. AİHM, dünya adaletine önemli katkı sağlayacak çok iyi bir hakim kazanmıştır. Sayın Yüksel’in görevinde çok başarılı olacağına inanıyorum.

Saadet Yüksel'in özgeçmişi

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Geçen yıl Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunuyor.İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.