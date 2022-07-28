Saadet Partisi'ne sert tepki! "Buna susarsanız yarın sizi kim adam yerine koyar!"

Halil Konakçı hoca efendi İslam esaslarını anlatarak sokaklarda teşhirciliğin arttığına dikkat çekti. Başını CHP'nin çektiği İslam karşıtı güruh, Konakçı'yı linç etti. CHP'li Özgür Özel, Konakçı'nın İslam esaslarını anlattığı konuşması için "pis dil" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda CHP'li İBB bünyesinde çalışan bir otobüs şoförünün, otobüsü park ederek bir kadınla ahlaksızca cinsel ilişki yaşadığı görüntüler ifşa oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında sarf ettiği, "Benim başkanım değil" ifadesi büyük tepki çekti.

Tüm bunlar yaşanırken, CHP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete adeta üç maymunu oynadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair şunları söyledi:

Otobüs şoförü otobüsün içinde ahlaksızca ilişkiye giriyor. CHP'nin gündeminde olmayabilir bu. Peki Milli Gazete'nin gündeminde niye yok? Bir hocaya hakaret eden CHP'li Özgür Özel'e bir çift lafın yok mu? Saadet Partisi içinde bir kişi yok mu?

Meclis tatildeyken adam bir basın toplantısı düzenleyip bir hocaya hakaret ediyor, "Pis dil" diyor. Aynı saatlerde İstanbul'da belediye otobüsünde, hocanın eleştirdiği olaylardan biri yaşanıyor...

Saadet Partililer çıksınlar, cevap versinler. Nedir şu gazete ya? Şu gazetenin manşetinde, o Özgür Özel'i eleştirecek bir yer bulamadınız mı?

Saadet Partisi'nin yöneticileri, siz Özgür Özel'e çıkıp bir şey söyleyemiyorsanız, yarın iktidar olduğunuz zaman sizi kim adam yerine koyacak? CHP sana ne verir? Düne kadar ne yaptırdı ki bundan sonra iktidara gelecek olursanız size yetki vereceklerini mi zannediyorsunuz.