Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetini taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, AK Parti'ye geçen Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetini taktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Toplantının ardından Erdoğan, partisine katılan Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozet taktı.
Karabulut, Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.