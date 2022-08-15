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Siyaset Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçti
Siyaset

Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetini taktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:47:00 -
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, AK Parti'ye geçen Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının ardından Erdoğan, partisine katılan Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozet taktı.

Karabulut, Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.

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Yorumlar

ERDOĞANOĞLU/BATMAN

İnşaAllah Hizmet İçin Yapmıştır Bu Geçişi...Zamanlama Manidar Tabiki de!!!!

ahmet kalanoglu

Akıllı adammış ak partıye gecmıs bugun karamaollaoglu bursaya geldı 200 kısı toplandı yazık yahu bırak partıcılıgı konustugu kadar adamın taraftarı olur
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