Saadet Partisi'nde iki isim daha belli oldu!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un 7 ilçesinde belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi'nde Beykoz ve Gaziosmanpaşa adayları da açıklandı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Beykoz'da Muharrem Kaşıtoğlu'nu, Gaziosmanpaşa'da Bilal Ay'ı belediye başkan adayı olarak açıkladı. Sevim yaptığı açıklamada, "Sultan Fatih’in emanetine sahip çıkacak dürüst, temiz, çalışan ve işinin ehli adaylarımızı açıklama devam ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz hafta 7 ilçe açıklanmıştı

Saadet Partisi 9 Ocak'ta İstanbul Küçükçekmece'de Mustafa Kurdaş'ı, Sultanbeyli’de Fetullah Bülbül'ü, Esenler’de Tuğrul Yalçınkaya'yı, Zeytinburnu’nda Mikail Kabak'ı, Kartal’da Fehim Hava'yı, Bahçelievler’de Yaşar Avcı'yı, Bayrampaşa’da İsmail Acar'ı belediye başkan adayları olarak açıklamıştı.