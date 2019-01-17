Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimler için 67 belediye başkan adayını daha açıkladı.17 Ocak 2019 Perşembe 15:03
31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi’nde 1'i büyükşehir ile 11 il, 49 ilçe, 6 belde dahil 67 belediye başkan adayı daha belli oldu.
31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi, 1'i büyükşehir ile 11 il, 49 ilçe, 6 belde dahil 67 belediye başkan adayını açıkladı. Saadet Partisi geçtiğimiz günlerde 110 belediye başkan adayını daha kamoyuna duyurmuştu.
Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Ali Aktaş'ı gösterdi.
Saadet Partisi'nin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.
17 Ocak itibariyle açıklanan 67 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
ANTALYA ALİ AKTAŞ
AĞRI MEHMET ERAT
AKSARAY LEVENT SERDAR ŞAHİN
BURDUR MUSA SAYAR
ELAZIĞ HALUK ARSLAN
KIRKLARELİ MİTHAT ÖZDEMİR
KIRŞEHİR YUSUF TURAN
KİLİS ŞERİF KARAKURT
NİĞDE NİHAT ALTIPARMAK
OSMANİYE ÖMER YAĞMUR
SİVAS MELİH SEÇİLMİŞ
YALOVA RESUL GENÇ
ADANA KOZAN KAZIM ÖZGAN
AĞRI ELEŞKİRT RAMAZAN YAKUT
AĞRI PATNOS ABDULHALIK TAŞKIN
ANTALYA KEPEZ MEHMET AKBURAK
ARTVİN ARDANUÇ ŞAHİN ALAÇAM
ARTVİN HOPA SERVER EKSİLMEZ
ARTVİN YUSUFELİ MUSTAFA AKSOY
BALIKESİR ALTIEYLÜL HALİL UÇAR
BALIKESİR AYVALIK SERDAR YILMAZ
BALIKESİR BALYA YASİN EROL
BALIKESİR BANDIRMA EKREM SÜZEN
BALIKESİR BİGADİÇ HASAN KARADUMAN
BALIKESİR BURHANİYE FATİH ÖLMEZ
BALIKESİR EDREMİT AHMET PINAR
BALIKESİR ERDEK MUSTAFA KÖSE
BALIKESİR GÖMEÇ AHMET AYGÖREN
BALIKESİR GÖNEN MEHMET TABAN
BALIKESİR MARMARA SÜHEYB BALABAN
BİNGÖL ADAKLI SACİT ALMALI
ÇANAKKALE BİGA ADNAN KÖMÜRCÜ
ÇANAKKALE ÇAN ORHAN GÖRMEZ
ÇANAKKALE GELİBOLU BÜNYAMİN ÜNLÜ
ÇANAKKALE LAPSEKİ AYHAN SÖNDÜR
ÇORUM İSKİLİP HASAN MERT
DENİZLİ ÇARDAK BÜRHAN TOKAY
DENİZLİ ÇİVRİL MURAT SARI
DENİZLİ GÜNEY HAYDAR ÇALLIER
DENİZLİ KALE AHMET YILMAZ
DENİZLİ SARAYKÖY RAMAZAN ÖZTÜRK
EDİRNE HAVSA KEMAL DURKAYA
EDİRNE KEŞAN AHMET KÖSELER
EDİRNE LALAPAŞA OĞUZ KALKAN
EDİRNE MERİÇ EROL PARAZİL
İSTANBUL BEYKOZ MUHARREM KAŞITOĞLU
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BİLAL AY
KARABÜK SAFRANBOLU ORHAN GÖKMEN
KARS SELİM SAİM ALADAĞ
KAYSERİ DEVELİ ABDULLAH AKKUŞ
KAYSERİ HACILAR ERDAL ALTUN
KAYSERİ SARIOĞLAN İBRAHİM TURGUT
MARDİN ÖMERLİ SERVET CEMİLOĞLU
MARDİN YEŞİLLİ ENVER SAĞLAM
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HÜSEYİN ÖDEMİŞ
SAKARYA SAPANCA ÖMER YAŞAR ÇÖMLEKÇİOĞLU
TRABZON ARSİN RAMİS SUNGUROĞLU
TRABZON DERNEKPAZARI ABİDİN PERGEL
VAN SARAY İRFAN GÜLAÇAR
ZONGULDAK DEVREK MEHMET ÖZMEKİK
ZONGULDAK KOZLU SAMET GÜNGÖR
AĞRI ELEŞKİRT TAHİR SEDAT GÜMÜŞTEKİN
AĞRI PATNOS DEDELİ REŞİT KIVANÇ
DÜZCE DÜZCE MERKEZ BEYKÖY AHMET KOCAMAN
EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK ZAFER YETİM
EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR İHSAN BULUT
KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ HASAN ÖZBAL
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