Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimler için 67 belediye başkan adayını daha açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi’nde 1'i büyükşehir ile 11 il, 49 ilçe, 6 belde dahil 67 belediye başkan adayı daha belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi, 1'i büyükşehir ile 11 il, 49 ilçe, 6 belde dahil 67 belediye başkan adayını açıkladı. Saadet Partisi geçtiğimiz günlerde 110 belediye başkan adayını daha kamoyuna duyurmuştu. Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Ali Aktaş'ı gösterdi. Saadet Partisi'nin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu. 17 Ocak itibariyle açıklanan 67 belediye başkan adayının isimleri şöyle: ANTALYA ALİ AKTAŞ

AĞRI MEHMET ERAT

AKSARAY LEVENT SERDAR ŞAHİN

BURDUR MUSA SAYAR

ELAZIĞ HALUK ARSLAN

KIRKLARELİ MİTHAT ÖZDEMİR

KIRŞEHİR YUSUF TURAN

KİLİS ŞERİF KARAKURT

NİĞDE NİHAT ALTIPARMAK

OSMANİYE ÖMER YAĞMUR

SİVAS MELİH SEÇİLMİŞ

YALOVA RESUL GENÇ

ADANA KOZAN KAZIM ÖZGAN

AĞRI ELEŞKİRT RAMAZAN YAKUT

AĞRI PATNOS ABDULHALIK TAŞKIN

ANTALYA KEPEZ MEHMET AKBURAK

ARTVİN ARDANUÇ ŞAHİN ALAÇAM

ARTVİN HOPA SERVER EKSİLMEZ

ARTVİN YUSUFELİ MUSTAFA AKSOY

BALIKESİR ALTIEYLÜL HALİL UÇAR

BALIKESİR AYVALIK SERDAR YILMAZ

BALIKESİR BALYA YASİN EROL

BALIKESİR BANDIRMA EKREM SÜZEN

BALIKESİR BİGADİÇ HASAN KARADUMAN

BALIKESİR BURHANİYE FATİH ÖLMEZ

BALIKESİR EDREMİT AHMET PINAR

BALIKESİR ERDEK MUSTAFA KÖSE

BALIKESİR GÖMEÇ AHMET AYGÖREN

BALIKESİR GÖNEN MEHMET TABAN

BALIKESİR MARMARA SÜHEYB BALABAN

BİNGÖL ADAKLI SACİT ALMALI

ÇANAKKALE BİGA ADNAN KÖMÜRCÜ

ÇANAKKALE ÇAN ORHAN GÖRMEZ

ÇANAKKALE GELİBOLU BÜNYAMİN ÜNLÜ

ÇANAKKALE LAPSEKİ AYHAN SÖNDÜR

ÇORUM İSKİLİP HASAN MERT

DENİZLİ ÇARDAK BÜRHAN TOKAY

DENİZLİ ÇİVRİL MURAT SARI

DENİZLİ GÜNEY HAYDAR ÇALLIER

DENİZLİ KALE AHMET YILMAZ

DENİZLİ SARAYKÖY RAMAZAN ÖZTÜRK

EDİRNE HAVSA KEMAL DURKAYA

EDİRNE KEŞAN AHMET KÖSELER

EDİRNE LALAPAŞA OĞUZ KALKAN

EDİRNE MERİÇ EROL PARAZİL

İSTANBUL BEYKOZ MUHARREM KAŞITOĞLU

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BİLAL AY

KARABÜK SAFRANBOLU ORHAN GÖKMEN

KARS SELİM SAİM ALADAĞ

KAYSERİ DEVELİ ABDULLAH AKKUŞ

KAYSERİ HACILAR ERDAL ALTUN

KAYSERİ SARIOĞLAN İBRAHİM TURGUT

MARDİN ÖMERLİ SERVET CEMİLOĞLU

MARDİN YEŞİLLİ ENVER SAĞLAM

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HÜSEYİN ÖDEMİŞ

SAKARYA SAPANCA ÖMER YAŞAR ÇÖMLEKÇİOĞLU

TRABZON ARSİN RAMİS SUNGUROĞLU

TRABZON DERNEKPAZARI ABİDİN PERGEL

VAN SARAY İRFAN GÜLAÇAR

ZONGULDAK DEVREK MEHMET ÖZMEKİK

ZONGULDAK KOZLU SAMET GÜNGÖR

AĞRI ELEŞKİRT TAHİR SEDAT GÜMÜŞTEKİN

AĞRI PATNOS DEDELİ REŞİT KIVANÇ

DÜZCE DÜZCE MERKEZ BEYKÖY AHMET KOCAMAN

EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK ZAFER YETİM

EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR İHSAN BULUT

KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ HASAN ÖZBAL

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