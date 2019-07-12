0553 313 94 23

S-400'lerin intikali başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı:- "S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldı"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
S-400'lerin intikali başladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  2. ilk teslimat
  3. S-400
  4. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bu domatesleri görenler şaşırıyor
    1. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    2. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    3. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    4. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    6. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    7. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    8. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    9. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    10. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    11. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    12. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    13. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    14. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    15. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    16. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    17. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    18. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    19. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    20. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    21. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    22. Zeytinköy güneşle aydınlanacak
    23. GRAFİKLİ - Mete Gazoz yükselişini..
    24. Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz..
    25. Mezitli’de evlenen çiftlerde yoğun..
    26. Parkta otururken önlerine ebabil düştü
    27. "Prespa Anlaşması feshedilemez"
    28. Ülkemizin büyümesi için BES’e..
    29. Zayıflamak için spora başladı Türkiye..
    30. Nobel devşirmesi Orhan Pamuk'tan..
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!