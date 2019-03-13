S-400 eğitimi için ilk durak belli oldu

Son dönemlerde Türkiye ile ABD arasında en önemli konulardan biri olan ve sonuçları itibariyle Suriye, Doğu Akdeniz, Karadeniz gibi bölgeler başta olmak üzere çok ciddi bir coğrafyayı yakından etkileyecek olan 'S-400' restleşmesinde yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye'nin ilk günden bu yana 'dönüş yok' açıklamaları, ABD tarafından özellikle son 1 ayda daha sert bir dille yapılan 'geri adım atın' baskıları gölgesinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir ekibin eğitimler için izlenecek yol haritasında ciddi yol kat ettiği öğrenildi.

ABD tüm kurumlarıyla yükleniyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Avrupa'daki en üst düzey askeri personeli olan Orgeneral Curtis Scaparrotti, "Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız" sözlerini kullanmış, aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bazı Kongre üyelerinden de aynı yönde eş zamanlı açıklamalar gelmişti.

S-400'ün teslimi yaklaştıkça ABD'nin siyasi, ekonomik, askeri seçeneklerinin hemen hepsini kullanmaya başlaması, "ABD, Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız?" sorusunu beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD tarafından gelen açıklamalara, "Türkiye'nin bu sistemi ne için ve ne şekilde kullanacağı açıktır" yanıtını verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da planlamada bir değişiklik olmadığını, 100'e yakın askeri personelin eğitim için Rusya'ya gideceğini duyurmuştu.

Personel seçimi tamamlandı

Türkiye'nin, S-400 konusundaki kararlığının ardından sistemin kullanılmasını öğrenecek askeri personelin eğitimlerinin takvimi de merak konusu oldu.

Yeni Şafak'ın askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, eğitime gidecek 100'e yakın personelin seçimi için hummalı bir çalışma yürüttü.

Eğitim kapsamında yurt dışına gönderilecek personelin seçiminin tamamlandığı ve söz konusu ekibin hazırlıklarında sona geldiği kaydedildi.

İlk durak Azerbaycan

Kamuoyunda, S-400 eğitimine gidecek askerlerin Rusya'ya gideceği beklentisi hakim. Ancak Azerbaycan'ın Türkiye'ye bir davet bulunduğu, bu kapsamda Türkiye'den eğitime gidecek subayların ilk durağının Azerbaycan olduğu iddia edildi.

Azerbaycan'a gidecek personelin, bu ülkede konuşlu S-300 PMU2'yi inceleyeceği, burada çalışmaların ardından heyetin yaz aylarının sonunda Rusya'ya geçeceği öğrenildi.

Rusya'ya giden ekip diğer eğitimleri Ankara'da verecek

Önce Azerbaycan'a ardından da Rusya'ya gidecek askerlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra Ocak 2020'de Türkiye'ye yeniden döneceği ve diğer askerleri de kursa giden ilk ekibin Ankara'da eğiteceği belirtildi.

Rusya Küresel Silah Ticareti Analizi Merkezi Başkanı İgor Korotçenko, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma çerçevesindeki zorunlu unsurlardan birinin de Türk askerlerinin, Rusya'daki bir poligonda, sonradan Türkiye'ye gönderilecek S-400'lerde gerçek atışlar yapması olduğunu açıklamıştı.

Temmuz'da teslim Ekim'de kurulum

Daha önce de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihiyle ilgili olarak "Başlangıçta söyledik, temmuz 2019’da teslimat başlayacak. Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak