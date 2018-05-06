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Ryan Donk'tan ayrılık cevabı

Galatasaray'ın Hollandalı ismi Ryan Donk, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:12
Ryan Donk'tan ayrılık cevabı

Sakatlığı ile ilgili konuşan Donk, "Maçtan önce sağlık ekibimizle konuştuk ve oynamama karar verdik. Maçtan önce ağrılarım oldu ama iğne istemedim. Ağrılar ile nasıl oynayabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR AMA..."

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ilgili konuşan Hollandalı oyuncu, "Herkesin bildiği gibi sözleşmem sezon sonu bitiyor. Ama bunu konuşmak için çok erken. Önümüzde iki tane finalimiz var. Ben de %100'ümü vererek takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sözleşmeyi sonra konuşuruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:12
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