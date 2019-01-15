Ryan Babel, İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu

Beşiktaş, Ryan Babel'in bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olduğunu açıkladı. Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş ayrıca resmi sitesinden Babel'e teşekkür mesajı yayınladı.

Fulham da transferi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

"FULHAM LİGDE KALACAK, BUNA İNANIYORUM"

İmza töreni sonrasında konuşan Ryan Babel, "Fulham ligde kalacak, buna inanıyorum. Burada olmamın nedenlerinden biri buna yardım etmek ve olmasını sağlamak. Heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum." dedi. Hollandalı oyuncu, Fulham'da 12 numaralı formayı giyecek.