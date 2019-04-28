Ryan Babel attı Fulham 3 puanı kaptı Fulham İngiltere Premier Lig'de 36. haftasında deplasmanda Cardiff City'i 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

Fulham'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada ceza sahası dışından Ryan Babel kaydetti. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de bu sezon 14. maçında 5. golünü attı. Bu galibiyetin ardından Fulham puanını 26'ya yükseltti. Cardiff City 31 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Fulham, Wolverhampton'a konuk olacak. Cardiff City, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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