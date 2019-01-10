Rüzgarın uçurduğu çatı yan evin üstüne düştü
İzmit'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı, yan taraftaki binanın üzerine uçtu.10 Ocak 2019 Perşembe 15:15
Olay, sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle boş olan 3 katlı bir binanın çatısı uçtu.
Çatı, yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İki binanın çatısında hasar meydana gelirken, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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