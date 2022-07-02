Rüyada kanlı su görmek ne anlama gelir? Rüya tabiri: Rüyada kanlı su görmenin manası nedir?

Adana'nın Ceyhan ilçesinde değeri 1 milyar dolar rezervinde doğalgaz bulundu. Doğalgaz bulunan tarlanın sahibi Cengiz Buhur, rüyasında kanlı su gördüğünü rüyayı yorumlattığında gerçeği ortaya çıktığını söyledi. Rüyadan sonra tarlayı açtıdığını öyleyen Buhur, tarladan petrol çıktığını söyledi. Peki rüyada kanlı su görmenin manası nedir?

Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik ile tâbir olunur. Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve selâmet bulacağına delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir olunur.

Feth,

Zafer,

Yolculuk,

Düşmanlık ve dava.

Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının döküleceğine işarettir.

Rüyada kan ve su görmek tabiri

Rüyada kan ve su görmek darlıktan, elinde bulunan imkânları çok doğru ve bereketli bir şekilde kullanacağına, dertlerinin ve hastalıklarının şifasını bulacağına işarettir. Rüyada kan ve su görmek, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı ve kendisine çok yararı olacak bir işe girip hem kendisini hem sevdiği kişileri sevindireceğine yorulur. Ayrıca, bolluk ve berekete kavuşacağına, kişinin tüm geleceğini etkileyecek bir dönemece girileceğine, art niyetten, ruhsal olarak epey ilerleme kaydedileceğine, tüccarsa bundan böyle işlerinden daha fazla kar sağlayacağına işaret olarak yorumlanır.