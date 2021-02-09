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Yaşam Rüyada dişi aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir?
Yaşam

Rüyada dişi aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir?

Rüyada dişi aslan görmek neyle tabir edilir? Rüyada dişi aslan görmenin manası nedir? Vatandaşlar rüyada dişi aslan görmenin manasını merak ediyor. İşte rüyada dişi aslan görmenin tabiri...

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:48:00 -
Rüyada dişi aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir?

Vatandaşlar rüyada dişi aslan görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada dişi aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada dişi aslan görmenin manası nedir? İşte rüyada dişi aslan görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Ancak dişi aslan görmek farklı anlamlara gelmektedir.

Rüyada dişi aslan görmek

Rüyada dişi aslan görmek, genel manada hükümet kudreti ve adalete işarettir. Dişi aslan, sıkıntılardan kurtulmaya, düşmana galip gelmeye delalet etmesinin yanında meşhur ve kötülükleriyle tanınmış zalim bir kadına da delalet eder.  Dişi aslan, aynı zamanda hükümdar kızı olarak da tabir edilir.

İbn-i Sîrîn'e göre, rüyada dişi aslanı görmek kötü bir kadın ile tabir edilir.

Bazı tabircilere göre ise dişi aslan, zenginlik anlamına gelmektedir.

Rüyada aslan sütü içmek

Rüyada dişi bir arslanın sütünden içtiğini görmek, düşmana galip gelmeye ve devletten gelecek bir faydaya işarettir.

Rüyada dişi aslan eti yemek

Rüyada dişi aslan eti yediğini görmek, rüya sahibinin güç kazanacağına ve büyük bir servete kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada dişi bir aslanla boğuşmak

Rüyada bir dişi arsanla boğuştuğunu görmek, düşmana galebe çalmaya, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin işlerinde başarı sağlayarak yükseleceğine tabir olunur.

Rüyada aslanla dövüştüğünü görmek,rüya sahibinin düşmanıyla mücadeleye girişeceği şeklinde tabir olunur.

Kafesteki bir aslan ile boğuştuğunu gören rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceği şeklinde yorumlanır.

 

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