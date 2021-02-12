Rüyada aslana bindiğini görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada aslana binmek

Vatandaşlar rüyada aslana binmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslana bindiğini görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslana binmek ne anlama gelir? İşte rüyada aslana binmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslana binmek

Rüyada aslana bindiğini görmek, cesarete, makam ve mevkiye, kuvvetli bir düşmana karşı zafer elde etmeye tabir edilir.

Es Salimi'ye göre; rüyada aslana binmek ve dilediği tarafa yönlendirdiğini görmek, büyük ve güçlü bir düşmana karşı galibiyet anlamı taşır.

Bir aslana korkarak bindiğini görmek ise belaya işarettir.

Sırtını aslana dayadığını görmek ise kayıp ve üzüntüye delalettir.

Aslanın arkasından dolaşarak önüne çektiğini görmek, devlet tarafından cezalandıracağı anlamına gelir.