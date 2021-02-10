Rüyada aslan öldürmek... Rüyada aslan öldürdüğünü görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir?

Vatandaşlar rüyada aslan öldürdüğünü görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan öldürdüğünü görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan öldürmek ne demek? İşte rüyada aslan öldürmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslan öldürmek

Rüyada aslan öldürdüğünü görmek, başarıya, zafere ve güce delalettir. Rüya sahibinin hayatında başarılı olacağına ve zaferler kazanacağına işarettir.

İmam Cafer Sadık'a göre; aslan öldürdüğünü gören rüya sahibinin her konuda başarıya ulaşacağına delalettir.

Rüyada aslan öldürmek, aynı zamanda hayır ve nimete de işaret olunur. Korku ve endişesi olan rüya sahibinin bunlardan kurtulacağına delalettir.

Bazı tabircilere göre ise, aslan öldüren rüya sahibinin zalim olacağına tabir edilir.