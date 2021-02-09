Rüyada aslan eti yediğini görmek ne demek? Rüyada aslan eti yemek

Vatandaşlar rüyada aslan sütü görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan eti yediğini görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada arslan eti yemek ne demek? İşte rüyada aslan sütü görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek, genel olarak saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyada aslan eti yemek

Rüyada aslan eti yemek, güç, kudret, mülk olarak tabir edilir. Rüyada aslan eti yediğini gören rüya sahibi, büyük bir mülk ve güç kazanır. Aslan sütü içtiğini görmek de benzer manalara gelmektedir.

Rüyada aslan yemek, makam, mal ve devlette valilik gibi mevkilere işarettir. Devlet büyüklerine yakın olacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyasında kendisine aslan eti getirildiğini gören rüya sahibinin eline mal geçer. O etten yediğini görmek ise hayırlı şeylere delalettir.

Rüyada dişi aslan eti yemek

Rüyada dişi aslan eti yediğini görmek, rüya sahibinin güç kazanacağına ve büyük bir servete kavuşacağı anlamına gelir.