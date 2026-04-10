Rutte'yi bir dövmediği kalmış! Trump'tan ayağına çağırdığı NATO Genel sekterine fırça seansı!

Rutte'yi bir dövmediği kalmış! Trump'tan ayağına çağırdığı NATO Genel sekterine fırça seansı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da kabul ettiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde İran'a saldırılara "eylemsiz kalması" nedeniyle "öfkesini kustuğu" ortaya çıktı. Görüşmenin tehdit yağmuru şeklinde geçtiği iddia edilirken haberlere göre Trump’ın Rutte’yi bir dövmediği kalmış!

Politico haber sitesinin üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve Rutte'nin Beyaz Saray'da 8 Nisan'da yaptığı görüşme ele alındı.

Görüşmenin "gergin" geçtiği belirtilen haberde, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle görüşmede Rutte'ye "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

RUTTE: BAŞKANIN HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYORUM

Haberde, Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

Rutte ise görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söylemişti.

Ömer

Senin ne işin var İran’la sanane itrailden ? Pis Emelleri için NATO’yu sıkıştırıyor . Ordan petrole çökecek NATO da aval aval bakıp asker kaybedecek öyle . Rahmetli Erbakan ın deyimi ile hadi ordan hadi ordan .

Şuayip

Kendisi Yahudilerin mayin eşek oldu natoyu emrine almak istiyor böylece ABD ye rest çekmenin zamanı geldi
