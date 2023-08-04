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Dünya Rusya'dan yeni petrol kararı
Dünya

Rusya'dan yeni petrol kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 11:09:00 -
Rusya'dan yeni petrol kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol ihracat kesintisine devam edeceğini belirterek, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." dedi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini dile getiren Novak, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak, eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." ifadesini kullandı.

Rusya, ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini eylülde de uygulayacağı bildirilmişti.

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Yorumlar

haydahhhhhhh

Suud 1milyon Rusya 300 bin varil ortadoğudaki Afrika'daki gerginliklerden çıkamayan petrol sonbahara herkes hazır olsun haydaaaaahlanmaya

diyarbakırlı

OPEC'in danışıklı kararları.
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