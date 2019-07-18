Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
Rus devlet şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, ABD'nin türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız arzularını ifade ederse, Su-35 avcı uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi.18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergei Chemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Chemezov yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız arzu duyuyorsa, Su-35 savaş uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi.
Dün de uçak teklifi yapmışlardı
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtmişti.
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