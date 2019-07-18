0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız

Rus devlet şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, ABD'nin türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız arzularını ifade ederse, Su-35 avcı uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız

Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergei Chemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Chemezov yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız arzu duyuyorsa, Su-35 savaş uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi.

Dün de uçak teklifi yapmışlardı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
  1. Rus devlet şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov
  2. Rus Su-35 savaş uçağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelin adaylarına beslenme uyarısı: Bu gıdalar mutlaka tüketilmeli
    1. Gelin adaylarına beslenme uyarısı: Bu..
    2. Göçmenlerin minibüsü devrildi: Ölü ve..
    3. Borsa ilk yarıda 100 bini aştı
    4. Doktorun uygulaması, hasta olmayan..
    5. Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor..
    6. Boyner.com.tr, ilk yarıda 72 milyon..
    7. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi..
    8. Aksaray’da 2 köyün içme suyu hattı..
    9. Salihli’de kadınlar kooperatif çatısı..
    10. Selin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51..
    11. Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3..
    12. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi..
    13. Yolcu treninde kolunu kapıya..
    14. Elazığ’da 400 bin çiçek toprakla..
    15. Etkili yağış Sakarya’da sele neden oldu
    16. Kayısı festivalinde Rafet El Roman..
    17. İBB YKS tercih merkezleri nerelerde..
    18. Kaftancıoğlu’na 17 yıla kadar hapis..
    19. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    20. Cizre TSO Başkanı Sefinç’ten Habur..
    21. Fikret Orman: Burak'ı bırakmayı..
    22. Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatımız..
    23. Hamile kardeşin cenazesi teslim..
    24. Gaziantep'teki cinayet
    25. Gezici CKD’den kadın üniversitelerine..
    26. Kur'an kurslarında trafik eğitimi
    27. Osmaniye’de sahte alkolden zehirlenen..
    28. Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı
    29. Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" teklifi
    30. Paçavranın yazarlarına beraat talebi
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’