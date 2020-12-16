  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya'dan Türkiye kararı: Yeni teklif hazırlandı
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye kararı: Yeni teklif hazırlandı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatının 200 bin tondan 250 bin tona çıkarılması için yeni teklif hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:30:00 -
Rusya'dan Türkiye kararı: Yeni teklif hazırlandı

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), domates güvesi ve doğu meyve güvesi isimli haşereler nedeniyle Azerbaycan, Ermenistan ve Özbekistan gibi bazı ülkelerden domates ithalatını durdurma kararı aldı. Rusya bu ülkelere geçtiğimiz 10 Aralık itibariyle yasak uygulamaya başlarken oluşan ithalat boşluğu için de çalışma başlatıldı. Rusya Tarım Bakanlığı ülkede tüketicilerin herhangi bir sorun yaşamaması için yeni bir teklif hazırladı. Rusya hükümetine sunulan teklife göre Rusya, Türkiye’den 200 bin ton yerine 250 bin ton domates ithal edecek.

Hazırlanan taslak çalışmada Rusya’nın, Türkiye’den 1 Kasım 2017 tarihi ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında 188 bin 970 ton domates ihraç ettiği ve bu sayının da Rusya’nın, Türkiye için belirlediği domates ihracat kotasının yüzde 94.49’una tekabül ettiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay