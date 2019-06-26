Rusya'dan Türkiye açıklaması: 29 Haziran'da... Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşecek olan kritik görüşmenin 29 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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