Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye teçhizatımızı almaya hazırlanıyor

Rosoboronexport başkanı Miheyev bir Rus ajansına demecinde, Türkiye'ye yapılması planlanan S-400 sevkiyatına ilişkin olarak şunları söyledi: "Türk tarafıyla her şey kararlaştırıldı. Türkiye teçhizatımızı almaya hazırlanıyor. Planlanmış eğitim sürüyor. Gönderiminse temmuzda yapılacağı planlanmış durumda."



Miheyev'in bu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi satın alma planlarında bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Zira bu açıklama, Rusya'dan söz konusu hava savunma sistemini almamasına ikna için, ABD'nin Türkiye'ye çeşitli tehditler öne sürdüğü bir döneme denk geliyor.

ABD, Türkiye'nin kendi yapımı olan Patriot hava savunma sistemlerini almasını istiyor. Ayrıca, Türkiye topraklarında bir Rus hava savunma sistemi konuşlandırılmasının güvenlik sorunu açığa çıkaracağını savununuyor.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.