Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile koordineli operasyon gerçekleştirdik Rus Ajansı RİA, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'deki HTŞ güçlerine, ortak hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rus Ajansı RİA'nın haberine göre, Rusya, İdlib'deki HTŞ hedeflerine hava saldırı gerçekleştirdi. Rus yetkililer, saldırının Türkiye ile koordineli şekilde düzenlendiğini açıkladı. Rus haber ajansı RİA, Rusya'nın Türkiye ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Silah depoları hedef alındı Rusya Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde saldırılarda Heyet Tahrir El-Şam örgütünün silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Örgütün Suriye'deki Rus hava üssüne drone ile saldırı planladığı öne sürüldü.

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