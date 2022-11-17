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Dünya Rusya’dan günler sonra gelen itiraf: Türkiye talebi ABD'den geldi
Dünya

Rusya’dan günler sonra gelen itiraf: Türkiye talebi ABD'den geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:16:00 -
Rusya’dan günler sonra gelen itiraf: Türkiye talebi ABD'den geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov bu hafta Türkiye'de yapılan Rusya-ABD görüşmelerinin Washington'un talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber Rus haber ajansı RIA'da yer alırken, Interfax'ta yer alan bir haberde de Ryabkov, toplantıda "hassas" konuların ele alındığını söyledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Rus SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Naryshkin'in de yer aldığı iki ülke heyetleri 14 Kasım'da Ankara'da bir araya gelmişti.

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Bırakın yesinler birbirlerini.bana ne rusyadan abd den.bana ne bunların tahıllarından gazlarindan
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