Rusya'dan flaş Türkiye ve ABD açıklaması

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Türkiye’nin Suriye’de Hava Görev Emri’nden çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan Şvıtkin "Türkiye de bence Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde yabancı uçakların, öncelikle de ABD’nin uçuşunu kısıtlamaya yönelik bir adım atabilir. Maalesef bazı ülkelerin teröristlerle gerçekten mücadele edilmesi ve Suriye’nin egemenliğinin korunması gerektiği anlayışına sahip olmadığından söz etmek mümkün. Bu ülkelerin başında ABD geliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD’nin İncirlik'i kullanımına dair kısıtlayıcı adımlar..."

Şvıtkin, ABD’nin bu tarz adımlarına karşı Türkiye’nin İncirlik üssünün kullanımına dair belli kısıtlayıcı adımlar atabileceğini de ifade etti.

Şvıtkin, "Ancak Türkiye, ABD’nin İncirlik’teki varlığına dair zorlayıcı adımlar atmayacaktır" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye’de çözüm konusunda yakın bir işbirliği gerektiğine de değinen Şvıtkin, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye’den söz edecek olursak... Biliyorsunuz ki Türkiye-İran-Rusya-Suriye formatı çerçevesinde terörle mücadele ve silahsızlandırılmış bölgeler kurulması yönünde görüşmeler sürdürüyoruz. Bu görüşmeler çerçevesinde sıkı bir etkileşim oluşturulması çok önemli. ABD’nin eylemleri her halükârda çatışmacı bir nitelik taşıyor. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi, ABD DAEŞ’i amaçlarına ulaşmak için bir kukla olarak kullanıyor."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıklamıştı.