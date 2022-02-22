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Gündem Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının iki ülkenin ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 19:33:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Görüş ayrılıkları uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.

Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Lideri Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkansız bir şey yok. Eğer sorumlu bir tutum sergilenirse, birbirine saygıyla yaklaşılırsa, sözler tutulursa, kendi vatandaşlarına saldırılmazsa, o zaman her şey mümkün."

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